Burun ameliyatlarına dair merak edilenler

Son yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde hem kadınlar hem de erkekler tarafından ilgi gören burun ameliyatı, sadece burnun daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda burnun nefes alma işlevini daha iyi yerine getirmek için de uygulanır. Bazı durumlarda her iki amaca yönelik olarak da aynı anda tek bir operasyon olarak gerçekleştirilebilir. Her hastanın ihtiyaçlarına yönelik tekniklerle uygulanan bu ameliyat özellikle cildi güneşten korumak için sonbahar ve kış aylarında daha çok tercih edilir.

Ortadoğu, Anadolu ve Akdeniz ülkelerinde, burun yapısının iri kemerli, çatısı geniş, burun ucu düşük ve derisi kalın özelliklerde olduğunu söyleyen Dr. Derya Berk; "Bunun yanında burun içinde septum adını verdiğimiz kemik ve kıkırdaktan oluşan, burun boşluğunu ikiye ayıran yapının çoğunlukla büyük olması nedeniyle çarpılmış ve solunum yolunu daraltan yapıda olduğunu görmekteyiz" dedi.

HEM KEMİK HEM DE KİŞİLİK GELİŞİMİ ÖNEMLİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Derya Berk; burun ameliyatına uygun adayları işe şu şekilde açıkladı: "Hem kemik hem kişilik gelişimi dikkate alınırsa her iki cins içinde 17, 18 yaş en alt sınır olarak kabul edilmekle birlikte, üst sınır belirsizdir. Kişinin sağlık durumu elverdiği sürece yapılabilir. Uygun yaşa ulaşmış, beden ve ruh sağlığı yerinde, kişilik gelişimini tamamlamış, beklentileri gerçekçi ve mantıklı olan, hekimiyle olumlu diyalog kurabilmiş, burnunda şekilsel ve fonksiyonel bozuklukları olan herkes bu operasyona uygun adaydır."

BURUN CERRAHİSİNDE ÇOK YOL KAT EDİLDİ

Son yıllarda özellikle burun cerrahisinde çok yol kat edildiğini belirten Dr. Berk; "Endoskopların da devreye girmesiyle burun içinde neredeyse keşfedip ulaşarak müdahale edemediğimiz hiçbir nokta kalmamıştır. Burun, dışarıdan görünen çatısı, iç destek mekanizmaları, solunum pasajı ve sinüsleriyle bir bütündür. Yapılacak her müdahalede bu yapılar tümüyle göz önünde bulundurulmalı, bütünsel bir yaklaşım tercih edilmelidir." diyerek burun ameliyatlarında dikkat edilecek noktaları açıkladı.

BURUN, YÜZ TRAVMALARINDA BİRİNCİ SIRADA

"Aslında ideal burun yoktur. Doğal görünümlü, orantılı ve uyumlu bir burun hedeflenmelidir." diyen Dr. Derya Berk "Ameliyat olmadan önce beklentilerinizi iyi düşünmeli ve bunu hekiminizle paylaşmalısınız. Amaç sizin mevcut burnunuzdaki tüm dokuları uygun bir şekilde kullanarak doğal ve yüzünüze yakışan görünümde bir burun oluşturmak ve bu arada iyi nefes almanızı sağlamaktır. Ameliyatın başarısında, cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesinin yanı sıra hastanın yaş, genel sağlık durumu, burun yapısındaki bozukluğun derecesi, yüzün genel simetrisindeki sorunlar, burun derisinin yapı ve kalitesi, dokuların iyileşme esnasında gösterdiği reaksiyonlar ve sigara kullanımı gibi kişisel faktörler de ciddi rol oynamaktadır." sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

İHTİYACA YÖNELİK AMELİYAT TEKNİKLERİ

Burun ameliyatlarında yıllar içerisinde birçok tekniğin geliştiğini belirten Dr. Berk sözlerine; "Septorinoplastinin (burun eğrilik sorununa yönelik operasyon) gelişimi boyunca önceleri kapalı, daha sonra açık ve son olarak da karma teknik adını verdiğimiz teknikler kullanıldı ve kullanılmaya devam edilmektedir. Tekniğin seçiminde bireyin anatomik yapısı, burnun genetik yapısı nedeniyle mi yoksa travmaya mı bağlı deforme olduğu, cilt yapısı, ek hastalıklar kadar cerrahın kendini rahat hissettiği tekniği kullanması da önemli bir detaydır. Bu nedenle cerrahın, her olgu bazında ve kişiye özel olarak gerekli tekniği kullanabilmesi için, tüm tekniklere hakim olması önemlidir" dedi.