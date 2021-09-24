Glutatyon tedavisi her derde deva mı?

Aminoasitler proteinlerin oluşturduğu temel yapı taşıdır. Ve proteinler vücut tarafından sindirilerek amino asitlere bölünür, bunlar da belirli görevler için birleşip farklı görevleri yerine getirirler. Örneğin aminoasitlerin fiziksel sağlığımız, ruh halimiz, uyku, yorgunluk halimiz, sağlıklı yaş almamız, bağışıklık düzeyimiz, enerji ve performans düzeyimiz, hastalıklara karşı koruma ve iyileşme süremiz gibi vücudumuza saymakla bitmeyecek faydası mevcut…

Glutatyonun antioksidan özelliği üç farklı aminoasit olan; glisin, sistein ve glutamik asit birleşimi ile oluşur. Bu haliyle vücudumuzdan ağır metallerin, toksik maddelerin ve serbest radikallerin yok edilmesini sağlar. Doğal yollarla vücudumuzda üretilip yoğunlukla karaciğer ve beyin üzerinde etki gösteren bir molekül olan glutatyonun üretimi; kötü beslenme alışkanlıkları, alkol kullanımı, ilaçlar ve bazı toksik maddelere maruz kalınması sebebiyle azalmaktadır. Bu yüzden de dışarıdan alınmasına ihtiyaç olur. Laboratuvarda özel yöntemlerle hazırlanan biyoteknolojik bir ürün olan glutatyon, glutatyon terapileri sayesinde 30 yıldır takviye olarak uygulanmaktadır.

"GLUTATYON SAĞLIKLI KALMAK İÇİN GEREK DUYULAN ÖNEMLİ BİR MOLEKÜL"

Glutatyon, sağlıklı kalmak ve hastalıklara karşı korunmak için gerek duyduğumuz en önemli moleküllerden biridir. Yaşlanma, kanser, kalp ve damar hastalıkları, demans dediğimiz bunama hali ve bunların yanı sıra birçok kronik dejeneratif hastalıkların önlenmesinde de temel bir öneme sahiptir. Antioksidan olarak nitelendirilen tüm moleküllerin içinde Glutatyon'a ana anti-oksidan denilmesinin sebebi ise vücudumuza zarar veren normal hücre metabolik yan ürünleri ile toksik atıklardan oluşan serbest radikalleri yakalayıp etkisiz hale getirdikten sonra karaciğerde kendisini yenileyip tekrar görevine devam eden, yenilenebilen bir molekül olmasından kaynaklanır.

Serbest radikaller eğer anti-oksidanlar tarafından etkisiz hale getirilmezler ise bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar veren otoimmun hastalıklara, birçok kronik hastalığa ve enfeksiyonlara, kanser gibi ciddi hastalıkların oluşumuna davetiye çıkarabilirler.

Vücudumuz doğası gereği glutatyon üretir ama bu üretim çevre kirliliği, toksinler, sağlıksız beslenme, sedanter yaşam koşulları ve yaş alma gibi sebeplerle birlikte azalmaktadır. Glutatyon azaldığında serbest radikallere karşı korunamayız. Serbest radikaller vücut yağlarına zarar verir. Güçlü bir anti-oksidan olan glutatyon yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra, beyin ve vücut dokularını serbest radikallerin zararlarından korur. Tüm vücutta yüksek detoksifikasyon etkisi vardır. Kanserojen ve toksik maddeleri etkisiz hale getirerek vücuttan atar. DNA ve protein yapımında önemli rol oynar.

GLUTATYONUN HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOKTUR

GLUTATYONUN EN ETKİLİ ALIM YÖNTEMİ NEDİR?

Vücudumuzda glutatyonu arttırmanın ve aktif olarak kullanabilmenin en etkili yolu damardan serum şeklinde almaktır. Tüm dünyada glutatyon takviyesi ve yararlarından maksimum fayda sağlamak için yaygın olarak kullanılan bu yöntemin daha hızlı ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

GLUTATYON TEDAVİSİ NASIL VE HANGİ ARALIKLARLA UYGULANIR? İŞLEM NE KADAR SÜRER?

Glutatyon toz halinde, steril flakonlarda ve tek kullanımlık olarak yurt dışından temin edilmektedir. Genellikle kür olarak haftada 1 gün olacak şekilde 5 hafta boyunca takviye glutatyon seansları uygulanır. Uygulanacak doz serum ile karıştırılarak hazırlanır ve hazırlanan glutatyon içeriği yaklaşık 15-20 dakika süren seans süresi içinde uygulanır. Hasta seans sonrasında hemen günlük yaşam aktivitelerini sürdürür.

Sağlıklı kalmak, performansımızı arttırarak hastalıkları önleyebilmek, yaşlanmanın etkilerinden korunabilmek ve sağlıkla yaş almak, bağışıklık işlevleri ve kronik enfeksiyonun kontrol altına alınması gibi süreçler vücudumuzda glutatyon seviyelerinin yüksek olması ile ilişkilidir. Artmış glutatyon düzeylerinin kas hasarını azalttığını, kas kuvveti ve dayanma gücünü arttırdığı, metabolizmayı yağ depolamadan kas yapımına kaydırdığını göstermektedir. Glutatyon, hücrelerimizin enerji santrallerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Eğer bu enerji santrallerimizde hasarlar oluşup işlev bozuklukları görülür ise o zaman bazı hücrelerimizin kanserleşme sürecinde kritik rol oynar.

GLUTATYONUN FAYDALARI