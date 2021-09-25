Literatürde böylesi çok az görüldü! 7.5 kilo ağırlığında, basketbol topu büyüklüğünde...

"HASTA AMELİYATTAN SONRA 106 KİLODAN 95 KİLOYA DÜŞTÜ"



Böbrek üstü bezi tümörlerinin normalde daha küçükken belirti verdiğini ve saptanabildiğini anlatan Doç. Dr. Akça, "Genellikle insidental, yani rastlantısal şekilde saptanır. Hasta bir şekilde başka bir şikayetle gelir ve teşhis konur. Ama bu kadar büyük olanına literatürde de çok az rastlıyoruz. Çünkü hasta bir şekilde hissediyor. Bu hastada bir denge problemi yapacak kadar büyük bir kitle vardı. Hastamız bize geldiğinde 106 kilo civarındaydı. Ameliyattan sonra 95 kiloya düştü. Şu anda da normal hayatına dönmüş durumda. Bütün damarlara, karaciğere falan yapışık olan kitlelerde tedavi bir ekip işidir. Evet üroonkoloji açısından ekibin başında ben varım ama ameliyatı ve diğer tedavilerini diğer hocalarımızla beraber yapar ve planlarız. Bu ameliyatta da genel cerrahi ve radyasyon onkolojisi ile birlikte hareket ettik. Zaten tedavi sadece ameliyatla bitmiyor. Hastamıza radyoterapi de vereceğiz. Çünkü 'adenokortikal karsinom' (böbrek üstü bezi tümörü), nüksetme ihtimali olan bir tümör" diye konuştu.