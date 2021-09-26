Kanser derneğinin köpeği Lexy kanser taramasında sizleri bekliyor

Türk Kanser Derneği'nin düzenlediği ücretsiz tarama çalışması kapsamında tartı ile vücut ölçümü yapılarak Diyetisyen Ersin Özdemir tarafından değerlendirme gerçekleştiriliyor.

Türk Kanser Derneği ve Rami Hastanesi hemşirelerince kayıt açılarak, başvuran vatandaşların kanser riski taranıyor. İkametgahına en yakın özel hastaneye gönderilen vatandaşlar, gereken kanser tarama programına alınıyor.

Türk Kanser Derneği ile paylaşılan sonuçlar hakkında taraması yapılan vatandaşlara da bilgi veriliyor. Hiçbir ücret alınmayan taramalar bugün 17:00'ye kadar Sarıyer'de devam edecek.

Farklı tarih ve saatlerde farklı ilçelerde de tarama yaptırmak mümkün.

Bu süreçte de derneğin köpeği Lexy de ziyaretçilere eşlik ediyor.