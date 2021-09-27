Ani ölümlerin nedeni Kovid aşıları değil

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, "Toplumdaki yaygın kanı, kalp rahatsızlıklarının genellikle ileri yaş hastalığı olduğu yönünde iken, günümüzde, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, modern ve sanayileşen toplumun getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarınının erken yaşlarda görülmesine yol açıyor. Uzmanlar ani ölümlerin esas nedeni olarak tanısı konulmamış, hiçbir belirti vermeden seyreden kalp hastalıklarına işaret ediyor. Yine ani genç ölümlere ait otopsi sonuçlarının üçte ikisinde, ölüm nedeni kalp hastalığı olarak kayıtlara geçiyor" diye konuştu.

Kalbe bağlı ani ölümlerin önüne geçmek için halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Duygu, "Öncelikle ailesinde ani kalp durması olan kişiler mutlaka kalp merkezine başvurmalı ve tarama yaptırmalıdır. Profesyonel sporcularda veya egzersiz programına katılacak kişilerde bu daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü kalbe bağlı ani ölümler genellikle sportif aktiviteler sırasında görülmektedir. Kalp damar tıkanıklığı olanlar, aort damarında genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim yaratan durumlar erken tanı ile saptanarak kalbe bağlı ani ölümler önlenebilmektedir" şeklinde konuştu.