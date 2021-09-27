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Giriş Tarihi: 27.9.2021 15:33

Ani ölümlerin nedeni Kovid aşıları değil

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ani ölümlerin nedeni Kovid aşıları değil

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, dünyada Kovid-19 aşılarına bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle rapor edilen herhangi bir ölüm vakasının olmadığını belirterek, “Tam tersine Kovid enfeksiyonu geçiren kişilerde kalp kası ya da kalp zarı iltihabı gelişme oranı daha fazla olup yüzde 3-5 civarındadır. Kovid enfeksiyonu sonrası ani ölümlerin görüldüğü ve çoğunun kalp tutulumuna bağlı olduğu da bir gerçek olup, konuyla ilgili bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Dolayısıyla ani ölüm riski aşılananlarda değil, bilakis, Kovid enfeksiyonu geçirenlerde mevcuttur. Bu bilimsel veriler doğrultusunda halkın aşılanma konusunda tereddüt yaşamaması gerekmektedir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, "Toplumdaki yaygın kanı, kalp rahatsızlıklarının genellikle ileri yaş hastalığı olduğu yönünde iken, günümüzde, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, modern ve sanayileşen toplumun getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarınının erken yaşlarda görülmesine yol açıyor. Uzmanlar ani ölümlerin esas nedeni olarak tanısı konulmamış, hiçbir belirti vermeden seyreden kalp hastalıklarına işaret ediyor. Yine ani genç ölümlere ait otopsi sonuçlarının üçte ikisinde, ölüm nedeni kalp hastalığı olarak kayıtlara geçiyor" diye konuştu.

Kalbe bağlı ani ölümlerin önüne geçmek için halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Duygu, "Öncelikle ailesinde ani kalp durması olan kişiler mutlaka kalp merkezine başvurmalı ve tarama yaptırmalıdır. Profesyonel sporcularda veya egzersiz programına katılacak kişilerde bu daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü kalbe bağlı ani ölümler genellikle sportif aktiviteler sırasında görülmektedir. Kalp damar tıkanıklığı olanlar, aort damarında genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim yaratan durumlar erken tanı ile saptanarak kalbe bağlı ani ölümler önlenebilmektedir" şeklinde konuştu.

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Ani ölümlerin nedeni Kovid aşıları değil
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