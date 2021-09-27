Grip ve Kovid-19’u aynı örnekten saptayan hibrit PCR tanı kiti geliştirildi

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Grip-Kovid-19 hibrit PCR tanı kitini geliştirmesini tamamlayarak ülkemizin önemli ihtiyaçlarından birini daha gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belirtileri benzer olan Kovid-19 ve grip ayrımının tek örnek ve tek bir testle yapılacak olması sağlık sistemimiz üzerindeki yoğunluğu en aza indirecek" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Geliştirdiğimiz tanı kiti ile üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan hastalarda enfeksiyon kaynağı olan virüsü tek örnekten tespit edebiliyoruz" darken, YDÜ Kovid-19 PCR Tanı Laboratuvarı Sorumlularından Doç. Dr. Buket Baddal da, "Tanı kitini ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi önerileri doğrultusunda geliştirdik" diye konuştu.