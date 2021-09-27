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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:21 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:43

Grip ve Kovid-19’u aynı örnekten saptayan hibrit PCR tanı kiti geliştirildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Grip ve Kovid-19’u aynı örnekten saptayan hibrit PCR tanı kiti geliştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de kullanıma sunduğu yerli PCR tanı kitini geliştirerek grip ve Kovid-19’u aynı anda saptayan hibrit tanı kiti tasarladı. YDÜ tarafından tasarlanıp geliştirilen kit, genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen ve oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip (influenza) ile Kovid-19’un tanısını aynı örnekten koyabilecek.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Grip-Kovid-19 hibrit PCR tanı kitini geliştirmesini tamamlayarak ülkemizin önemli ihtiyaçlarından birini daha gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belirtileri benzer olan Kovid-19 ve grip ayrımının tek örnek ve tek bir testle yapılacak olması sağlık sistemimiz üzerindeki yoğunluğu en aza indirecek" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Geliştirdiğimiz tanı kiti ile üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan hastalarda enfeksiyon kaynağı olan virüsü tek örnekten tespit edebiliyoruz" darken, YDÜ Kovid-19 PCR Tanı Laboratuvarı Sorumlularından Doç. Dr. Buket Baddal da, "Tanı kitini ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi önerileri doğrultusunda geliştirdik" diye konuştu.

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Grip ve Kovid-19’u aynı örnekten saptayan hibrit PCR tanı kiti geliştirildi
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