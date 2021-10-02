Covid-19 sonrası kalp hastalıklarına dikkat!

Covid-19 geçirmiş kişilerde gelişen kalp sorunlarının iyileşme döneminin uzamasına neden olabileceğini belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, şikâyetlerin asıl sebebinin anlaşılabilmesi için, Covid-19 geçirmiş kişilerde iyileşme sürecinin ardından kalp ile ilgili şikâyetlerin devamına bakılması gerektiğini vurguladı. Dr. Canbolat, çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi ortaya çıkan şikayetlerin, Covid-19 hastalığının kendisine bağlı olabileceği gibi yeni gelişen kalp hastalıklarına da bağlı olabileceğini söyledi.

NASIL ANLAŞILIR?

Bu durumu anlamak için hastaların şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Dr. Canbolat, bu şikayetlerin çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı olduğunu belirterek yapılması gerekenleri şu şekilde açıkladı: "Sağlıklı kişilerde nabız dakikada 60-100 aralığındadır. Ateşli hastalıklar seyrinde genellikle nabzımız hızlanır, dakikada 130-140'a kadar yükselebilir. İyileşme sürecinde eski normal seviyelerine 1-2 hafta içerisinde dönmesini bekleriz. Ateşiniz düşmesine ve yeterli su tüketmenize rağmen çarpıntınız azalmıyorsa, kalbinizin hızlı ve düzensiz attığını hissediyorsanız, çarpıntı ile beraber göğüste rahatsızlık, sıkıntı hissi, tıkanma hissediyorsanız doktorunuza başvurun."



(Doç. Dr. Polat Canbolat)

COVID SONRASI GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT

Covid-19 hastalığı sonrası ayağa kalkmakla gelişen çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikâyetlerin çoğunlukla doğrudan kalp nedenli bir durum olmadığını belirten Canbolat, " Hastalığa bağlı uzun süre hareketsiz, yatakta kalmaya bağlı olarak gelişen bir durumdur. Yeterli su içtiğinizden emin olun ve şikâyetleriniz geçene kadar ani hareketlerden kaçının. Covid-19 hastalığı sırasında ve sonrasında sık karşılaşılan şikâyetlerden bir tanesi de göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı, hastalığa bağlı yaygın kas ağrısına bağlı olabileceği gibi kalp krizi, akciğere pıhtı atması gibi ciddi hastalıklar nedeniyle de olabiliyor. Covid-19, damarların iç tabakasında hasara yol açtığı için hastalık geçirildikten sonra kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık olmadan, kalbin iş yükünde aşırı artışa sebep olan kansızlık ve kanda düşük oksijen seviyeleri gibi durumlar da kalpte hasara neden olabiliyor. Ancak bu durum hastalık geçirildikten sonra değil, hastalığın ağır olarak aktif yaşandığı zamanlarda gerçekleşiyor. Şiddetli göğüs ağrısı, göğüs ağrısına eşlik eden bulantı, nefes darlığı veya aşırı terleme, aniden başlayan ve 20 dk'dan uzun süren göğüs ağrısı, şiddetli değil ama kalıcı göğüs ağrısı varsa ve giderek artıyorsa en kısam zamanda doktora başvurun" şeklinde konuştu.

COVID SONRASI KALP YETERSİZLİĞİ NADİR GELİŞİR

COVID-19 geçirdikten sonra iyileşip normal hayatına dönen kişilerde kalp ve damar hastalıkları açısından riskin arttığı ile ilgili bir bilginin bulunmadığını ekleyen Dr. Polat Canbolat, hastalık geçirmeden önceki kalp hastalığı gelişme riski ile hastalığı geçirip iyileştikten sonraki riskin şu anki bilgilerle aynı olduğunu belirtiyor. Solunum yolu hastalığı olan Covid-19 hastalığında nefes darlığı gelişmesinin beklenen bir durum olduğunu ifade eden Canbolat, şunları söyledi: "Hastalığı geçirdikten sonra birkaç hafta içinde geçmesini bekleriz. Hastalık sırasında hareketlerimizi kısıtlamamıza bağlı olarak nefes darlığı ve çabuk yorulma azalarak bir süre daha devam eder. Covid-19 hastalığı sonrası kalp yetersizliği gelişmesi oldukça nadir bir durumdur. Eforla nefes darlığında ciddi artış varsa veya giderek kötüleşiyorsa, aşırı derecede halsizlik eşlik ediyorsa, yatarken nefes darlığı artıyorsa veya uykudan nefes darlığı ile uyanıyorsanız, bacaklarınızda ve karında şişlik geliştiyse doktorunuza başvurun."

RİSKİ AŞI DEĞİL COVİD-19 ARTIRIYOR

Covid-19'a bağlı kalp kası hasarının kalbin iş yükünde aşırı artışa sebep olan kansızlık ve kandaki oksijen oranında düşüklük gibi sebeplerle gelişebileceğini belirten Dr. Canbolat, hasarın geri dönüşümlü olduğunu ve hastalık iyileştikten sonra kalp fonksiyonlarında günlük yaşamı etkileyecek bir sorun gelişmesinin beklenmediğini söyledi. Diğer tüm viral hastalıklarda da görülebilen kalp kası iltihabı (miyokardit) Covid-19'a bağlı olarak da görülebildiğini dile getiren Canbolat şöyle devam etti: "Kalp kası iltihabının düzeyine göre kişilerde şikayetler değişiklik gösterebilir. Kalp kası iltihabında görülebilen şikâyetlerden en sık karşılaşılanlar göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikâyetleridir. Kalp kası iltihabının hastalık sırasında gelişmesi beklenir. Hastalık iyileştikten sonra gelişen kalp kası iltihabı başka hastalıklara bağlıdır. Kalp kası iltihabı genellikle iyi seyirlidir. Ana tedavisi istirahat ve inflamasyonu baskılayıcı ilaçlardır. Covid-19 hastalığına bağlı kalp kası iltihabı gelişme ihtimali, Covid-19 aşısına bağlı kalp kası iltihabı gelişme ihtimalinden 100 kat daha fazladır. Bu yüzden aşınızı olun."