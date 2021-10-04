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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:11

Dünya Kalp Günü'nde pedal çevirdiler: Kalbin için pedalla

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Dünya Kalp Günü’nde pedal çevirdiler: Kalbin için pedalla

Dünya Kalp Günü kapsamında "Kalbin İçin Pedalla" etkinliği düzenlendi. 10 profesyonel bisikletçi ve önemli kalp ameliyatları geçirdikten sonra yaşama tutunan 10 eski kalp hastasının pedal çevireceği etkinlikte kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için düzenli fiziksel aktivite ile hareketli yaşamın büyük önem taşıdığını vurgulandı. 10 yıldır her gün işe giderken bisiklet kullanan Kardiyolog Prof Dr. Ömer Göktekin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bisiklet sporunun gelişiminin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte pedal çeviren hastalardan Numan Konyalı (58), 4 ay önce sürpriz bir şekilde hastalığını öğrendi. SABAH'a konuşan Konyalı, "Doğal beslenir, spor yapardım. Ticaretle uğraşıyorum zaten yaşantım çok iyiydi. Bundan 4 ay önce midemde bir yanma oluştu. Kocaeli'de yaşıyordum ve orada özel bir hastaneye gittim. Kalp krizi geçirdiğim söylendi ve ne zaman başladığı bilinmiyordu. Hayati riskimin çok büyük olduğunu söylediler, çok telaşlandım. Kızım araştırdı ve Ömer hocamı buldu. İstanbul'a geldik ve hocamıza teslim olduk, riskin devam ettiğini bildiğimiz için telaşlıydık ama hocamız öyle bir garanti verdi ki çok rahatladım. 'Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum korkma ben seni kurtaracağım' deyince çok rahatladım. Şu an çok iyiyim, spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, kontrollerimi aksatmıyorum. Bugün burada da çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Ben de uzun zamandır amatör olarak bisiklet kullanıyorum. Burada da anlamlı bir günde pedal çevireceğiz. Kalp hastalığı riski taşıyan herkes mutlaka spor yapsın. Kalp rahatsızlığı olan herkese tedavi için Ömer Göktekin hocamızı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" dedi.

10 YILDIR HER GÜN İŞE BİSİKLETLE GİDİYOR

10 yıldır her gün işe bisikletle gelip giden Kardiyolog Prof. Dr. Ömer Göktekin ise şunları söyledi:

"Bu etkinliğin temel amacı kalp hastalarımızı spora özendirmek. Hastalarımıza özellikle bypass oldukkarında ya da stent takıldığında daha fazla spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hem kalp sağlığı hem de genel vücut sağlığı açısından yüzme, pedal çevirme gibi sporlar çok önemli. Özellikle Covid sürecinde insanlar sporu bıraktılar, bisiklet de bireysel yapılan bir spor ve kalabalık ortamlara girmenize gerek yok. O yüzden bence bisiklet kullanmanın önemi bu süreçte daha çok arttı. Ben de 10 yıldır her yere bisikletle gidiyorum. Spor yapmayı kalp hekimi olarak zaten tavsiye ediyoruz. Her sabah işe giderken bisiklete binmeyi hayatıma yerleştirdim, hastalarıma da her zaman tavsiye ediyorum."

Bahçelievler'den başlayan bisiklet turu, Eski Londra Asfaltı'ndan geçilerek Ataköy'den devam etti. Galeria Kavşağı'ndan dönüşten sonra yine aynı güzergah üzerinden başlangıç noktasına dönüldü.

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Dünya Kalp Günü'nde pedal çevirdiler: Kalbin için pedalla
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