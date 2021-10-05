A1 sınıfı ehliyet nedir, hangi araçları kullanır? A1 sınıfı sürücü belgesi ehliyeti kaç yaşında alınır, şartlar neler?

İlk kez motosiklet ehliyeti alacak sürücü adaylarının, öncelikle hangi sınıf ehliyet almaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Ehliyet sınıflarına göre farklı şartlar aranmaktadır. Örneğin; A sınıfı ehliyet almak için en az 24 yaşında olmak veya 2 yıllık A2 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekmektedir.

A1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

Ehliyet alabilmek için belirli sınıfları seçmek gerekir. Bunlar araç türlerine göre değişmektedir. Motosiklet ehliyeti almayı düşünüyorsanız; beş sınıfa ayrılmış olan iki, üç veya dört tekerlekli motosiklet ehliyetleri sınıflarından birini seçmelisiniz. İki ve üç tekerlekli motosiklet için ehliyet düşünüyorsanız A1 sınıfı ehliyet alabilirsiniz. Yani A1 ehliyet sınıfı, yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların idare edilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi gören resmi belgedir.

A1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

İki ve üç tekerlekli, silindir hacmi 125 santimetreküpü geçmeyen sepetli ve sepetsiz motosiklet kullanıcıları içindir.

A1 SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

A1 ehliyeti almak için en az 16 yaşında olmak gereklidir

A1 SINIFI EHLİYET KAÇ CC MOTOR KULLANIR?

A1 sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc-11kw/14 hp motor gücü olan araçları kullanabilirler.

A1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

1130 TL kurs ücreti (Ortalama olarak hesaplanmıştır)

130 TL direksiyon sınav ücreti (Sınav öncesi Milli Eğitim hesabına)

540 TL sürücü belgesi alırken Trafik Tescil Şubesi'ne ödenir.

A1 SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

A1 sınıfı ehliyet alabilmek için sınava girmek gerekir. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve değişiklik gösterebilir.

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Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi

Sağlık raporu

Daha sonra direksiyon sınavına girilir ve başarılı olunduğu takdirde ehliyet için gerekli gerekli işlemler başlatılır.