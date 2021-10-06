Son dakika haberler: Geçen yıla oranla bu yıl daha fazla grip vakası ile karşılaşılacağını söyleyen Öğr. Gör.Şemsettin Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak, "Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip aşısını da yaptırmalı. Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak" dedi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge de uyarıda bulunarak, "Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir" ifadelerini kullandı.
İşte koronavirüs salgını devam ederken bir yandan da insanların paniğe kapılmasına neden olan grip salgınına dair gelen flaş uyarının detayları...
"AYIRT ETMEK ÇOK ZOR"
Prof. Dr. Uğur Bilge, geçen yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle grip vakalarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Ancak kişisel tedbirlerin azaltılmasının bu yıl grip vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu belirten Bilge, grip mevsimi ve Covid-19'un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzer ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek oldukça zor" dedi.
Prof. Dr. Bilge, "Geçen yıl hemen hemen dünyanın tamamı karantinadaydı ve grip mevsiminin çoğunda insanlar yüz maskeleri takmak, sık sık el yıkamak ve fiziksel mesafeyi korumak gibi önlemlerle Covid-19'dan korunmaya çalışmaktaydılar. Devlet okulları ve hizmet binaları da dahil olmak üzere grip için başlıca bulaşma yolları, restoran ve perakende satış yerlerinde kısıtlayıcı tedbirler vardı. Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. Şu anda Covid-19 yanında soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin artacağı bir döneme giriyoruz. Grip ve Covid-19'un her ikisi de çok bulaşıcı ve farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarıdır. Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzerdir ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek zordur, bazen test yapılması da gerekebilir" diye konuştu.
'HİJYEN TEDBİRLERİNE ESKİSİNDEN DAHA FAZLA UYULMALI'
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralının geçen yıl grip vakalarında düşeşe neden olduğunu ancak bu yıl gribin yüksek oranda görüleceğini ifade eden Bilge, "Geçen yıl düşük seviyede atlatılan grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının bu yıl daha yüksek oranda görüleceği düşünülmektedir. Bu yüzden de maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine sadece Covid-19'dan korunmak için değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemini korumak için eskisinden daha fazla uyulmalıdır. Son dönemde, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayan insanlar görülmekle birlikte bu kişiler aşılanarak Covid-19'dan korunsalar bile gripten ve diğer solunum yolu hastalıklarından korunmamaktadırlar. Korunmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, virüslere yakalanma riskinizi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Halka açık yerlerde bir yüzeye dokunursanız, önce ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamaya çalışın. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz" diye konuştu.
GEÇEN YILA KIYASLA DAHA ÇOK GRİP VAKASI GÖRÜLÜYOR
Sonbaharın gelmesiyle her yıl görülen mevsimsel hastalıklar da artmaya başladı. Özellikle bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla grip vakasının görüleceğini belirten İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, grip vakalarındaki artışın maske, mesafe ve hijyenle alakalı olduğunu söyledi. Akgül, "Bu sene maske kullanım oranı düştü ve grip vakalarının temel artış nedenlerinden bir tanesi oldu. Hijyen, sanitasyon ve maske kullanımı konusunu artık pek önemsemiyoruz. Bu da influenza virüsünü artırıyor" ifadelerini kullandı.
GRİP VE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARK İÇİN TEMEL AYRIM
Bu aylarda ortaya çıkabilecek influenza virüsünün koronavirüsten farkını ayırt etmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Akgül, "Bunun temel ayrım metotlarından bir tanesi PCR. Influenza virüsü ile koronavirüs aynı vücutta bulunabiliyor ama bir tane virüs hasta ediyor. Bunun içindir ki biz bu konudaki ayrımın uzman hekimler tarafından anamnez ve semptomlara göre en iyi şekilde analiz edileceğini ve gerekli olduğunda da ivedi şekilde PCR testinin istenip sonuca varılacağını biliyoruz" dedi.
PCR DAHA GÜVENLİ
Grip testlerinde yanılma payı olacağını da belirten Akgül, "Bu yüzden PCR testleri daha güvenli. Grip testinde yanılma ihtimali olabilir. Hasta belki koronadır ama biz semptomları grip gibi düşünebiliriz" diye konuştu.
SON DAKİKA KASIMDA PİK YAPACAK
Koronavirüs aşısı yaptıranların bu sene grip aşısı yaptırması gerektiğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak. Koronavirüs de hala devam ediyor. Grip aşısı da mutlaka yaptırılmalı.Grip de damlacık yoluyla tıpkı koronavirüsün yayılma şekli gibi yayılıyor. Temizlik, maske, mesafe konusunda koronavirüsteki gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor.12 yaş altı çocuklar için grip aşısı çocuk hekimlerine danışılarak yapılmalı.
Gribe karşı bağışıklık güçlendirmek için haftada 2 defa balık tüketilmesi ve C vitamini içeren mevsim meyvelerinin kullanılması tavsiye ediliyor
Aşı, koruyuculuğu olan bir önlemdir. Grip ya da koronavirüs aşısı olsun herkesin bu zamanda aşı olmasını tavsiye ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına almış ve sürekli mutasyon geçiren bir virüs. Influenzanın da koronavirüsle birleşip daha ağır gribal enfeksiyonları bu sene bu şekilde geçirileceği tahmin ediliyor."
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ UYARISI
Gribe yakalanmamak için iyi bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akgül, "İyi beslenilmeli, iyi uyunmalı ve çok fazla kapalı ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Temas konusunda da fiziksel mesafeye dikkat edip, maskeyi çıkartmamamız gerekiyor. Gripten korunurken koronavirüsten de korunabiliriz. Kış çaylarını bu aylarda tüketmek lazım, haftada en az 2 kez balık, C vitamini içeren meyve ve sebzelere ağırlık verilmeli ve biraz daha sebze ağırlıklı beslenilmeli" diye konuştu.