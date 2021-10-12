Prof. Dr. Lakadamyalı: Pandemi vatandaşların ruh sağlığını etkiledi

Antalya'nın Alanya İlçesi ALKÜ Hastanesinde, ruh sağlığı hastalıklarına dikkati çekmek, toplumda farkındalığı ve anlaşılırlığı arttırmak ve bu alanda yaşanan sorunlara dikkati çekebilmek adına hastane binasının poliklinik girişine bir stant açıldı. Hastanenin psikiyatri polikliniğine de bilgilendirici broşürler asılarak hasta ve hasta yakınlarına bilgi verildi.

Gün boyunca devam eden organizasyonda TRSM Biriminin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verilerek çeşitli hediyeler taktim edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve yönetim ekibi de stantta yerini alarak ruh ve beden sağlığının önemi konusunda halkı bilgilendirip broşür dağıtımına destek verdi.

"PANDEMİ VATANDAŞLARIN RUH SAĞLIĞINI ETKİLEDİ"

Pandemi döneminin toplum ruh sağlığını da etkilediğine vurgu yapan Prof. Dr. Lakadamyalı, "Dünya virüsü kontrol altına almak ve çözüm bulmak için mücadele ederken, yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamalar duygusal sıkıntıları arttırdı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın talimatı ve öncülüğünde hastanemiz bünyesinde telefonla halkımıza psikolojik danışma hizmeti verdik. Bizler yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda ruh sağlığı hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda toplumun bilinçlenmesi büyük önem arz ediyor.Ruh sağlığı sorunu yaşayan vatandaşlarımız, aile hekimlerine, psikiyatri polikliniklerimize başvurabilirler. Dünya Ruh Sağlığı Haftası kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'mizde verdiğimiz hizmetler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bugün buradayız. Bu merkezimizde; şizofreni ve bipolar duygudurum bozukluğu tanısı alan hastalarımıza, tıbbi psiko-sosyal destek hizmetleri vermekte, topluma uyum sağlaması adına sosyal rehabilitasyon ile yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve yanlarında yer almaktayız "dedi.