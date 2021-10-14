"Yılda bir kez müracaat edin"

Dünya Görme Günü, körlük ve görme azlığına dikkat çekmek için tüm dünyada her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü kutlanıyor.

Op. Dr. Mahmur Subaşı, "İlerleyen yaş ile birlikte en yaygın görme sorunları arasında yer alan kataraktın kaçınılmaz bir hastalık olduğunu düşünmeyin. Düzenli göz kontrollerinizi yaptırarak, diyabet, tansiyon gibi diğer sağlık sorunlarınızın kontrol altında olmasını sağlaylikecekler"dedi.

(Mahmur Subaşı)

Dünya Görme Günü kapsamında en baskın duyu organlarından biri olan görme sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesi göz hastalıkları uzmanı, Op. Dr. Mahmur Subaşı, Göz hastalığı sinsi ve belirti vermeyen hastalıklar olabilir. Bütün insanların yılda bir kez göz hastalığı uzmanına müracaat etmelerini öneriyoruz. Diyabet dediğimi şeker hastalığı, göz ve kanama katarak gibi sorunlara neden olup tedavisi mümkün olmayan hatta körlükle sonuçlanabilen hasatlıklara belirtilere yol açar. Diyebeti olan hipertansiyonu olan insanların yılda bir defa mutlaka münacatını öneriyoruz. Çocuk yaş grubunda uzak görme yakın görme problemleri olabilir. Buda çocukların eğitim başarısını düşürüyor. Çocuk az gördüğü için öğrenme güçlüğü yaşıyor. bu sefer başka psikolojik sorunlar olabiliyor. Çocuk grubunda 6 ayda bir erişkin yılda bir göz uzmanın başvurmaları gerekiyor" şeklline konuştu.