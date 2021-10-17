Hekimler ’pıhtı’ya karşı pedal çevirdi

'Dünya Tromboz Günü' nedeniyle İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kalp damar cerrahları, hareketsiz yaşamın 'pıhtı'ya davetiye çıkardığını dile getirdi. Halk arasında 'pıhtı atma' olarak bilinen, atar ve toplardamar ile akciğer damarlarındaki tıkanıklık (tromboz), dünyada ve ülkemizde büyük bir halk sağlığı problemi olmaya devam ediyor.

Hareketsizlik ve obezite gibi nedenlerin tetiklediği hastalık yüzünden her yıl Türkiye'de 30 bin, dünya genelinde ise 3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Basit egzersizlerle önlenebilecek hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak isteyen bir grup kalp ve damar cerrahı, İstanbul Florya'dan Yeşilyurt'a kadar bisiklete binip pedal çevirdi. Ekinliğe Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesi 30'dan fazla hekim katıldı.

"DÜNYADAKİ ÖLÜMLERİN 4'TE BİRİ PIHTI ATMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

SABAH'a konuşan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, "Dünyadaki ölümlerin 4'te 1'inden sorumlu olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalık bu kadar ölümle sonuçlanabilirken önlenebilir olmalı. Çünkü altta yatan nedenlerden en önemlisi uzun süre hareketsiz kalmak. Yatalak hastalar, çeşitli nedenlerle yatağa bağımlı olanlar, çok uzun süren yolculuklar hareketsizliğe bağlı nedenler var. Ne kadar çok hareket edersek o kadar çok önleyebileceğimizi söylüyoruz. Özellikle kansere yönelik cerrahiler geçirildiğinde, diz ile kalça ameliyatlarından sonra, obezitede, 60 yaş üstü insanlarda, hormon tedavisi alan insanlarda da bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla özellikle biz hareket ederek, ideal bir kiloda olmayı sağlayarak bu hastalığın bir kısmının önlenebileceğini biliyoruz. Bugün de burada olma nedenimiz bu. Ulaşılması kolay ve doğayla iç içe olan bisiklet sporunu seçtik. Ama önemli olan hareket etmek ve günde en az bir spor aktivitesi yapmak" şeklinde konuştu.

"PANDEMİDE HASTALIĞIN TANI VE TEDAVİSİ GECİKTİ"

Ayrıca pandemi sürecinde insanların spordan uzak kaldığını dile getiren Şırlak, "Bu süreçte insanlar hastalığın tanısı ve tedavisinde de geciktiler. Bu hastalığın farkında olmak çok önemli çünkü ancak o zaman daha hastalığa yakalanmadan önleyebiliriz. Bu hastalık aslında yüzyılların hastalığı ama çağın hastalığı olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda kovid enfeksiyonu olan bütün hastalarda çeşitli nedenlerle pıhtılaşmaya yatkınlığın arttığını görüyoruz. Bu ölümcül bir hastalık ve ölümcül olmadığında da toplardamarlarda ya da akciğerde çeşitli hastalıklarla karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.