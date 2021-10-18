Çocuklarınızla kişilik özelliklerine uygun iletişim kurun

Çocukların aşırı hassas, öfkeli, utangaç gibi kişilik özelliklerine sahip olabileceğini hatırlatan Akarsel, çocuklarla iletişim kurulurken hangi kişisel özellikleri taşıdığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Akarsel, "Aşırı hassas çocuklara sahip ebeveynler çocukları ile iletişim kurarken baskıcı olmamalı, suçlayıcılıktan ve eleştiriden uzak durmalı, çocuk üzerinde hakimiyet kurmamalı ve çocuğun kendisini rahat hissedebileceği bir iletişim şekli benimsemeliler" dedi.

Kimi çocukların öfkeli davranışlara sahip olduğunu ifade eden Akarsel, "Öfkeli çocuklar, sürekli bağırarak, eşyalara zarar vererek, genellikle ebeveynini, öğretmenlerini veya aile büyüklerini reddeden olumsuz tepkilerle kendilerini ifade ederler. Ebeveynlerin öfkeli çocuklar için daha toleranslı, öfkeye öfke ile tepki vermeyen bir tutumla yaklaşmaları ve duygularını ifade ederek onlara örnek olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Utangaç çocukların ise yeni insanlarla tanışmaktan ve değişimlerden korku duyan, her zaman ebeveyninin desteği ile kendini ifade etmeye çalışan, sadece tanıdığı kişilerle iletişim kuran çocuklar olduğunu vurgulayan Çağla Akarsel, "Yeni kişilerle tanışmadan veya yeni bir ortamda bulunmadan önce ebeveynler çocukları ile konuşarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamalıdır" şeklinde konuştu.