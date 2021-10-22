Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta

Serdar Ortaç ve Tuğçe Ersoy'un "doğada olanı doğadan olanla alalım"sloganıyla kanserden korumak için rol aldığı klipte meme kanserinde beslenmenin önemli olduğunu, glütensiz beslenelim diye tahıllardan uzak durmanın zararlarını anlattılar. Tahıllardan alınacak olan faydalı mineral ve vitaminleri glüten oranı düşük Atalık buğdaylarıyla karşılayacaklarını bildirdiler. Genetiğiyle oynanmamış (hibritlenmemiş) Atalık buğday olan karakılçık buğdayını işaret ettiler.

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, halkımızın özellikle kanseri önlemek için nasıl besleneceği konusunda kafası oldukça karışık ve kafalarını karıştıran en önemli konulardan birisi de glüten olduğunu söyledi. Bizler sağlık profesyonelleri olarak glüten konusunda çok soru alınca bazı araştırmaları yaptık ve bunu topluma, onları sıkmadan, dikkatlerini çekmek adına dizi oyuncusu Tuğçe Ersoy, Serdar Ortaç ve de bu sene daha da dikkat çekmek için, "doğada olanı doğadan olanla alalım" sloganıyla, ülkemizin Tübitak çalışması sonucu ilk Covid Dedektör Köpeği olan Zippo ile renkli bir şekilde sunmak istedik. Ve bu video klibi de ilk kez sabah gazetesinde halkımız ile paylaşıyoruz.

Meme Kanserinde beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Doç Dr. Eda Küçüktülü," Şekerli ve işlenmiş gıdalarla alınan fazla kalori ve hareketsiz yaşam tarzı vücut yağ miktarında artışa sebep olur. Ortaya çıkan serbest yağ asitleri insülin salınımını ve insülin direncini arttırır. İnsülin de, tümör büyümesine etki edebilecek büyüme hormonlarının devamlı salınımına yol acar. Ayrıca artan yağ dokusunda östrojen üretimi de arttırır. Artan östrojende meme kanseri nedenlerinden biri olduğu gibi tedavi olan hastalarımızda da kanserin yenilenme oranını arttırır. Bu nedenle kilo kontrolü özellikle meme kanseri riskini azaltmada oldukça önemli bir faktördür. Dengeli beslenmenin de önemi düşünüldüğünde almamız gereken karbonhidratı besin değeri yüksek olan tam tahıl gibi gıdalardan karşılamalıyız. Tam tahıl gibi kompleks karbonhidratlar ani insülin salınımının da önüne geçtiği için insülinin zararlı etkilerinden de bizleri korur.

Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Tahıl denilince Gluten, Gluten denilince kanserin akla gelmesinin doğru olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti,

"Tahıllar belirli oranlarda glüten içermektedir. Gluten'in otoimmün hastalıkları tetiklediği ya da arttırdığına dair yayınlar bulunmaktadır. Ama bu durum glüten hassasiyeti olan insanlar için geçerlidir. Gluten'in kanser yaptığına dair elimizde veri bulunmamaktadır. Tam tersi glütensiz diyetlere yönelmek için tahıllardan uzaklaşılınca kolorektal kanserlerde artış olduğu gibi kalsiyum, magnezyum ve çinko alımı azaldığı için kemik erimesi oranları artmaktadır. Diabet oranının da arttığı düşünüldüğünde meme kanserinde istemediğimiz metabolik olaylarla karşılaşacağımız aşikardır. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde glütenden kaçalım derken kompleks karbohidratların pek çok faydasından yararlanamayacağımızı görüyoruz"

Dr. Küçüktülü, Gluten kanser yapmasa da zararlı bileşenler barındırıyor, az glüten alarak rahatça tahıllardan tüketme imkanımız var ve ülkemizde gizli kalmış besinler olduğunu dile getirerek atalık buğdaylarımızı işaret ediyor ve o hazineyi açıklıyor.Aslında ülkemizin toprakları mucizelerle dolu, atalık buğdaylarımızda her gün yeni bir değer keşfediyoruz. Bunlardan biri de genetiği ile oynanmamış yani hibritlenmemiş Karakılçık buğdayı, ülkemizde en çok Hatay'da Amik ovasında yetişen bu buğday İzmir'de ve çok yeni Antalya'da da yetiştiriliyor. Karakılçık Buğdayı ile yapılan çalışmalar göstermiş ki, özellikle bulgura dönüştürülürken içinde bulunan glütenin zararlı bileşenlerinin %90'ını kaybediyor. Yani, bulgura dönüşürken glüten azalma oranı en yüksek atalık buğdayımız aynı zamanda tükettiğimizde, glütene çok az maruz kalarak tahıllardan sağlayacağımız Folik asit, C vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir gibi vücuda oldukça faydalı mineral ve vitaminleri kolayca alabileceğimiz atalık buğdayımızdır"

Çalışmalar arttıkça topraklarımızdan bizleri sağlıklı besleyecek daha çok tahılın da çıkacağına inandıklarını belirtiyor.

Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta