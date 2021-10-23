Genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi! Hastanelerde "Emzirme Destek Birimleri" kurulacak

Yıllık bin ve üzerinde doğum olan hastanelerde "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak. Bu birimlerde görev yapacak yetkin sağlık profesyonelleri, annelerin, anne sütü ve emzirme konusunda yaşayabilecekleri sorunların çözümü için hizmet verecek.

Ayrıca yılda 500 ve üzeri doğum olan hastanelerdeki ebe, hemşire veya doktorlar arasından "emzirme danışmanları" belirlenecek. Hastanelerden yıllık 500-1000 doğum olanlarda en az 2, 1000-2000 doğum olanlarda en az 3, 2000-4000 olanlarda en az 4, 4000 üstü doğum olanlarda en az 5 "emzirme danışmanı" görev yapacak.