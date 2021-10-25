Organ nakli bekleyenler için 7 bin 500 kilometre koştular

Türkiye'nin dört bir yanından sanal koşuya katılan gönüllüler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00'dan 24 Ekim 2021 günü 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştu. Caddebostan sahilinden koşarak destek verenler arasında Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, organ nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, nakil olan hastalar start noktasında yerini aldı.

27 BİNDEN FAZLA İNSAN ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalığın daha da arttırılması için birçok çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, "Ülkemizde 27 binden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastamız mevcut. Birinci sırada böbrek, ikinci sırada karaciğer nakli gelmektedir. Şu ana kadar ülkemizde 1.170 karaciğer nakli yapılmıştır. Yüzde 90 canlıdan canlıya, yüzde 10 da kadavradan canlıya. Toplumun her kesimini kadavra bağışı yapması yönünde yönlendirmek gerekmektedir. En çok dinen bir sakıncası olup olmadığı soruluyor. İslam dinine göre organ bağışının bir sıkıntısı yoktur. Bütün İslam alimleri bu konuda fetva vermişlerdir. Halkımızın her kesimini organ bağışına davet ediyorum çünkü bu hastalar kendileri ya da bir yakınları olabilir. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekmektedir" diye konuştu.

ORGAN NAKİLLİ HASTALAR DA KOŞANLAR ARASINDAYDI

3 ay önce kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan Cafer Ağdere ve kardeşi Sevda Eren de, farkındalık yaratmak için Caddebostan Sahilinde koşanlar arasındaydı. 53 yaşındaki Cafer Ağdere, "Böbrek nakli oldum ve çok iyiyim, sağlıklıyım. Bütün insanlara kendi organlarını bağışlamalarını tavsiye ediyorum. Dünyanın cenneti onların olur. En büyük iyilik budur. Çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok" dedi.

3 AY ÖNCE NAKİL OLDUK, BUGÜN UMUT OLMAK İÇİN KOŞUYORUZ

Ağabeyine böbreğini bağışlayan kardeş Sevda Eren ise, "İlk duyduğumda çok üzüldüm. İnşallah benim organım tutsun diye çok dua ettim. Böbreğini veren yarım adam kalır diye bir şey yok. Çok iyiyim ve sağlıklıyım, eskisinden daha mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlığınızı kesinlikle etkilemiyor ve normal hayatınıza devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olan yarışta, parkurlarını tamamlayan gönüllülere online katılım sertifikası ve dijital madalya verildi.