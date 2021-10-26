Kaliteli uyuyun, bol su tüketin

Covid-19 hastalığı dünyada şimdiye kadar yaklaşık 242 milyon kişiyi hasta etti, dünyada 4.9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, 2021 kış ayları için öngörülen rakamlar hakkında bilgiler verdi...

Güncel bilgiler ışığında hastalığın tedavisinde kullanabileceğimiz etkin antiviral ilaçlar halen mevcut değil. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle 18 yaş ve üstündeki kişilerin yaklaşık yüzde 75'i çift doz Covid-19 aşıları ile aşılanmıştır. Buna rağmen günlük vaka sayısı yaklaşık 30 bin olup hergün ortalama 200-300 kişi hayatını kaybetmektedir.

HASTALARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU AŞISIZ

Covid-19 aşılarının toplumda yaygın şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte özellikle aşılanan insanlarda hastalığa yakalanma, hastaneye yatma, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm; aşılanmayanlara kıyasla oldukça düşüktür. Günlük pratikteki tecrübemiz hastaneye yatan ve yoğun bakımda izlediğimiz hastaların çok büyük çoğunluğunu aşısız bireylerin oluşturduğu yönündedir.

Covid-19 pandemisi alınan tüm önlemler ve aşılara rağmen tüm gücüyle devam ediyor. Toplum bağışıklığının sağlanması ve pandemic zincirinin kırılması için toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekiyor. Aşılar yüzde 85-90'ların üzerinde etkin olup, aşı olmak kişisel koruyucu önlemleri bırakmamız için yeterli değildir.

Özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsimi tüm virüsler gibi Koronavirüslerin bulaşı için uygun zamanlardır. Bu nedenle önümüzdeki aylar hastalığın yayılması için oldukça risklidir. Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virus bulaşı çok düşük iken kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda oldukça yüksektir.

Yüzyüze eğitime başlanılan ülkemizde bir önemli nokta da çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalması ve aile üyelerine hastalığı yaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle 12 yaşın üzerindeki çocukların da aşılanması oldukça önemlidir. 12 yaş altındaki çocukların Covid-19 aşıları yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özetle 'Aşılanın, Maske/Mesafe/Hijyen kurallarını ihmal etmeyin'. Kaliteli uyuyun ve bol su tüketin.