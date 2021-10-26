Kansere karşı kürek çektiler! Kanserle mücadele ederken rotaları hayat oldu

Yarışmaya katılan hastalardan evli ve 2 çocuk annesi, Yasemin Genç (49), "2 sene önce meme kanserini atlattım. Hastalığı kendi kendimi muayene ederken fark ettim ve daha çok başındayken tanı konuldu. Hastalığı ilk öğrendiğimde dehşete düştüm hemen çocuklarımı düşündüm. Ama eşim ve çocuklarımın desteğiyle ve erken tabı sayesinde hastalığı atlattım ve şu anda çok iyiyim. Artık hayata daha olumlu bakıyorum. İnsanın başına her şeyin gelebileceğini ve her şeyin bir anda değişebileceğini öğrendim. Beni hayatta tutan şey çocuklarım oldu. Tüm kadınların kendini ve bedenini tanıması, kendi kendini muayene etmesi çok önemli. Ben daha çok başında öğrendiğim için tedavinin büyük bir kısmını halletmiş oldum zaten" dedi.





MEME KANSERİNDE HER 6 KADINDAN 1 TANESİ 40 YAŞ ALTI



Türkiye'de yılda yaklaşık 20 bin meme kanseri tanısı konulduğunu belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Cerrahı Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Meme Kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanser türü. Meme kanseri tanısı koyulan her 6 kadından bir tanesi 40 yaş altında. Erken tanı olduğunda lenf bezlerinin alınmasına gerek olmayabiliyor.

Bugün buradaki etkinliğin amacı da erken tanıyla koltukaltı lenf bezleri alınmadığında kürek sporu da dâhil birçok sporu ve aktiviteyi yapabildiklerini göstermek. Kendi kendini muayene etmek önemli o nedenle her kadın adet döneminden sonraki hafta ayna karşısında uzanarak parmaklarının iç yüzüyle kendi kendilerini muayene etmeli. Bazen hasta kitleyi fark etse bile uzun süre hekime gitmek istemiyor. Kadınlar vücutlarında bir değişiklik fark ettiklerinde lütfen yorum yapmasınlar, bir sağlık kuruluşundan yardım alsınlar" şeklinde konuştu.





ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE



Eskiye göre artık daha fazla genç hastaları olduğunu ifade eden Radyoloji Profesörü Mehmet Halit Yılmaz ise şunları söyledi: "Meme Kanseri dünyada her 8 kadından birinin hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olan ciddi bir hastalık. Erken fark edilirse de tedavisi neredeyse yüzde 95'in üzerinde. Biz 40 yaş sonrasında sonrası yılda 1 defa mamografik tetkik istiyoruz ama 40 yaşından önce de hiçbir şikâyeti olmayan kadınlar çektirebilir. Bizde Avrupa ülkelerine göre 40 yaş altında meme kanseri görülme sıklığı yaklaşık 5 kat daha fazla çünkü genç bir nüfusa sahibiz. Birinci derece yakınında kanser öyküsü olanlar ve genetik yatkınlığı olanların hekimlere daha erken başvurması gerekiyor. Mesela annesinde meme kanseri saptama yaşı 40 ise kızının 30 yaşında gidip mamografi çektirmesi lazım."

HASTALARIN ÇOĞU KOVİD SÜRECİNDE TEDAVİYİ ERTELEYENLER



Erken tanıyla birlikte tedavinin daha kolay olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hedefe yönelik ilaç tedavisi ve kanserin türüne göre değişen ilaç tedavileri var. Kişiyi çok fazla yormadan sadece sorunlu bölgeyi halledecek şekilde çalışılıyor. Saldırganlaşmamış tümörü yakaladığımızda tedavisi çok basit bir şekilde hastayı üzmeden halledilir bir şeyken daha ileri aşamada yakaladığımızda maalesef elimizdeki silahlar kısıtlı oluyor. Kovid sürecinin de buna etkisi oldu çünkü kontrollerine ya da tedaviye gelmeyen hastalar oldu. Daha erken fark edecekken iki sene geçirip daha ileri bir aşamada yakaladığımız hastalarımız var, pratiğimizin de önemli bir bölümünü onlar oluşturuyor. Hastalarımız hiç korkmasınlar, hastaneler şu anda en güvenli yerler" diye konuştu.