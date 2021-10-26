Pandemi korkusu canından edecekti! Kalp pili can simidi oldu

Kalp pili takılarak yaşama yeniden bağlanan Hamdi Yılmas, "Koranavirüs nedeniyle kimse tedavisini aksatmasın" dedi. Tedavi sürecini yürüten Doç. Dr. Süha Çetin ise, "Şu anda kendisi için can simidi niteliği taşıyan cihazla komplikasyonsuz bir şekilde yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Darıca'da yaşayan Hamdi Yılmaz, çok fazla hastaneye gitti ancak her defasında Covid-19 nedeniyle tedavisinde çekimser davrandı. Kalp krizi geçirdikten sonra ise kalp pili taktırmak için karar verdi.

'COVİD NEDENİYLE TEDAVİMİ AKSATTIM'

Kalp krizi geçirerek hastaneye götürülen Hamdi Yılmaz yaşadıklarını anlatırken; "Kalbim durduktan sonra 112 aracılığı ile en yakın merkeze götürülmüşüm. İlk götürüldüğüm yerde ilk yardım müdahalesi yapılmış. Kalbimin durması ile o merkezde bana pil takılması gerekmiş. Covid salgını nedeni ile hastanelerden hep çekindim. Pil takılması gerektiğinde oldukça çekimserdim. Belirli bir süre sonra çekimserliğimi bir kenara bırakarak Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin'e geldim. Daha sonra doktorum pilimi takmayı uygun gördü. Şu anda gayet sağlıklıyım. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Koronavirüs nedeni ile kimse tedavisini aksatmasın" dedi.

'KALP PİLİ CAN SİMİDİ OLDU'

Tedavi sürecini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, "Biz pandemi döneminde hastamızı oldukça yakından takip ettik. Hastamız güvenle bize geldi ve anjiyosunu yaptık. Yapılan incelemelerin ardından pil takılması gerektiğine karar verdik. Hamdi Bey daha önce gittiği yerlerde hep tedirginlik yaşamış. Covid nedeni ile enfeksiyon kapmaktan korkmuş. Tedavisini aksatmış. Bu nedenle tekrar kalp krizi geçirmiş. Hamdi Bey sonunda kararlı bir şekilde bize geldi. Biz de ona güven verdik, sağlığına kavuşturduk. Şu anda kendisi için can simidi niteliği taşıyan cihazla komplikasyonsuz bir şekilde yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.