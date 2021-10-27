Covid tedavisinde doğal bir savunma: İsoquercetin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, korunmada ve tedavide etkinliği pek çok klinik çalışma ile ispatlanmış kuersetin molekülünün emilimi 5 kat, biyoyararlanımı da 18 kat artırılmış formu olan isoquercetin molekülünün ülkemizde acil olarak tedavi rehberlerinde yer alması gerektiğini ifade etti.



HASTANEYE YATIŞ SÜRESİNİ YÜZDE 91 AZALTIYOR



COVID-19 belirtileri temelinde, kuersetin ve isoquercetinin çok yönlü tedavi edici gücünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Savaşçı, "Saygın bir tıp fakültesi olan Eastern Virginia Medical School (EVMS) kuersetini, COVİD-19 yönetimi protokolünde hastalığı önlemede ve hafif covid-19 vakalarında, evde ve hastanede tedavide ilk sırada öneriyor. Türkiye'de yapılan bir klinik çalışmada quercetinin düzenli dozda kullanılması durumunda Covid-19'u önlemede çok ciddi etkinlik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Savaşçı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Son klinik çalışma da İtalya'dan geldi. Rastgele kontrollü COVID-19'lu 152 hasta 30 gün boyunca günde 1000 miligram quercetin molekülü ile tedavi edildi. Sonuç olarak hastanede kalış süresinde, oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve ölüm sayısında önemli oranda azalış gösterildi. Quercetin'in son derece güvenli olduğu da bir kez daha doğrulandı. Klinik çalışma sonuçlarına göre, quercetin ile ek tedavinin hastaneye yatış ihtiyacında yüzde 68 azalma, oksijen tedavisi ihtiyacında yüzde 93 azalmaya yol açtığı gösterildi. Ölüm oranında da önemli oranda azalma görüldü. Quercetin tedavisinin hastaneye yatış süresini de yüzde 91 azalttığı gösterildi" şeklinde konuştu.



COVID-19'A DESTEK TEDAVİSİNDE KULLANILMALI



Covid 19 pandemisinde aşılar etkili bir silah olsa da her hafta ortaya çıkan yeni mutasyonlar tüm sağlık otoritelerini endişeye sevk ettiğini dile getiren Savaşçı, şöyle devam etti: "Hastalığın son aylarda çok hızlı yayılma etkisi ile ölümcül sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Mutasyonlara karşı doğal bir savunma ürünü olan kuersetin ve özellikle quercetinin emilimi 5 kat, biyoyararlanımı 18 kat arttırılmış formu olan isoquercetin acil olarak ülkemizde de tedavi rehberlerinde yer almalı. Ayrıca dünyanın önde gelen tıp dergilerinden NATURE'de yayınlanan bir çalışmada da farelerde quercetinin hücre içi hasarı ve yaşlanmayı önlediği gösterildi ve quercetinin Covid-19 tedavisinde destek tedavisi olarak önerildi."