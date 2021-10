Kanser savaşçısı kadınlar "İyi Bak Kendine" atölyesinde buluştu

90 yıllık tıbbi uzmanlığını "Sağlıktan güzelliğe" felsefesiyle harmanlayan dermokozmetik ve onkoloji alanlarında inovatif çalışmalarına devam eden Pierre Fabre, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından düzenlenen "İyi Bak Kendine" atölyesine sponsor oldu.

Atölyeye katılan 11 kanser savaşçısı konuğa; hastalık ve tedavinin neden olduğu saç kaybı ve ciltte meydana gelen farklılaşmalar gibi fiziksel değişikliklerle baş etmelerini kolaylaştıracak yöntemlerle ilgili uygulamalı eğitimler verildi.

Cilt bakımı seansıyla başlayan atölyede, makyaj uygulaması ve saç şekillendirme aktivitesi de yer aldı. Amerikan Hastanesi diyetisyeni Nilay Topçam, konukların beslenmeyle ilgili sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, erken teşhisin meme kanserindeki önemini vurguladı. Prof. Dr. Sibel Alper atölyeye online olarak katılarak kanser hastalarında cilt sağlığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Atölyenin sonunda ise Fizyoterapist Yağmur Özer Aydın katılımcılara lenfödem eğitimi verdi. Avrupa menşeli bir dernek olan Think Pink ile gerçekleştirilen proje kapsamında, tüm ülkelere 'Kelime Ağacı' gönderilerek her çalışanın Meme Kanseri ile ilgili düşüncelerini yazarak pembe kurdele ile ağaca asması istendi. Her bir pembe kurdele için 4 Euro bağış yapılacak olan etkinlikte, Ekim ayı bitimiyle her ülkedeki asılan kart sayısı kadar toplam bağış yapılacak ve bu hastalıkla cesurca mücadele eden hastalara destek verilerek, erken teşhisin önemi vurgulanacak.

Kanser savaşçısı olan moda tasarımcısı Esin Gül, 28 yaşında meme kanserine yakalandığını belirterek, "Meme kanserine yakalandıktan sonra Kanser Savaşçıları Derneği ile tanıştım. Şimdi 34 yaşındayım. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar şeklinde düşündüm ve aynı şeyleri yaşayan birileriyle bir araya gelmek istedim. Derneğin düzenlediği 'İyi bak kendine' atölyesine katıldım. Psikolog eşliğinde hepimiz hikayelerimizi paylaştık, saçımızı yaptırdık, makyaj yapıldı ve gün bittiğinde hepimiz o kadar rahatlarık ki... Üzerimizden büyük bir yük kalkt ve çok mutlu olduk. Ben de derneğin bir gönüllüsü haline geldim" dedi.

Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere de "Bu atölyeye destek vermekten mutluluk duyduk. Ayrıca Avrupa'da da yine benzer bir dernek olan Think Pink Derneği ile de işbirliği yapıyoruz. Global de bu sene Pembe Ekim dediğimiz 'meme kanseri farkındalık ayı' için farklı bir proje ile hastalara destek olmak istedi. Bunun için tüm ülkelerimize 'Kelime Ağacı' gönderildi ve her çalışanımızın 'Meme Kanseri sizin için ne ifade ediyor?' sorusunun hissettirdiği duyguları kartlara yazarak pembe kurdele ile ağacımıza asması istendi. Böylece farklı fikirlerimiz dile gelerek bu kelime ağacında vücut bulacak hem meme kanseri farkındalığına dikkat çekilecek hem de ekim ayı boyunca ağacımıza asılan her pembe kurdele için Think Pink derneğine 4 Euro bağış yapılacak" dedi.