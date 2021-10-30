Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? Şiddetli, Sürekli Ve Zonklayan Baş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Baş ağrısı nedeniyle hekimlere başvurulan şikâyetler ne kadar fazla olsa da genellikle altında yatan önemli bir neden bulunmaz. Yine de özellikle geçmeyen baş ağrılarında mutlaka bir uzman hekime başvurulması önerilir. Baş ağrısına ne iyi gelir veya baş ağrısı nasıl geçer sorusu da bu noktada evde tedavi arayanlar için akıllara gelmektedir. Enseden gelen, zonklayıcı ve şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap bularak şikâyetine çözüm arayanlar aşağıdan önemli önerilere ulaşabilirler. Peki, sürekli, zonklayıcı ve şiddetli baş ağrısı neden olur, baş ağrısı nasıl geçer? Sinüzit, migren için baş ağrısına ne iyi gelir?

Baş Ağrısının Nedenler Nelerdir?

Hastanelere en sık başvurulan rahatsızlardan birisi de baş ağrılarıdır. Genel olarak altında yatan önemli bir neden bulunmasa da özellikle sürekli olan ve geçmeyen baş ağrılarında mutlaka bir uzman hekime başvurmanız gerekir. Baş ağrısının altında yatan nedenler ise farklılık gösterebilmektedir. Migren, yoğun stres, sinüzit bu noktada sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Baş başlıca nedenleri ise şöyle;

Stres

Migren

Sinüzit

Adetliyken baş ağrısı

Kan pıhtıları

Beynin içinde veya çevresinde kanama

"Beyin donması" veya dondurma baş ağrıları

Karbon monoksit zehirlenmesi

Sarsıntı

Kurutma

Glakom

Geceleri diş taşlama

Grip

Ribaund baş ağrıları olarak bilinen aşırı ağrı kesici ilaç

Panik ataklar

İnme

Beyin Tümörü

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kafein: Baş ağrısına evde çözüm bulmak isteyenler genel olarak kafein giderir. Kafein, birçok baş ağrısına cevap verir. Bir fincan kafeinli kahve ya da çay geçmeyen baş ağrıları için kullanılan ilk yöntemlerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

Bol Su Tüketimi: Baş ağrısının nedenleri arasında susuzluk da yer alır. Günlük belli bir miktarda su tüketmiyorsak bu baş ağrısına neden olabilir. Bol su tüketimi hem sağlığımız için iyi hem de baş ağrısına karşı bir önlem olacak. Günlük 2 litrenin üzerinde su tüketmemiz gerekmektedir.

Sıcak veya soğuk kompres: Şiddetli ve zonklayıcı baş ağrısı rahatsızlığıyla karşı karşıya kalan kişilerin uyguladığı yöntemlerden birisi de sıcak ya da soğuk kompres uygulamaktır. Boynun veya alnın arkasına sıcak bir kompres uygulamak gerginliği gevşetebilir ve vazokonstriksiyonu kolaylaştırabilir. Enseden gelen baş ağrısı için ise ısıtıcı kremler kullanarak üst sırtın boğaz kaslarına masaj yapılabilir.

Elma Sirkesi Yöntemi: Elma sirkesi ile vücudunuzdaki sıvıyı dengeleyerek susuz kalmasına engel olabilirsiniz. Doğal ilaçların eski ustası olan elma sirkesi yalnızca baş ağrısı için değil birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 bardak sıcak su kullanarak karışımınızı hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı elma sirkesini ekleyin. Baş ağrısından kurtulmak için bu karışımı yavaş yavaş için.

Limon Suyu Yöntemi: Baş ağrısı sıkıntısından kurtulmak için limonlu su tüketebilirsiniz. Dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrılarından bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine dökerek bu içeceği günde 2 kez tüketin. Bu içecekle birlikte aynı zamanda birçok bedensel işleviniz düzelecektir.

İbrahim Saraçoğlu'ndan Baş Ağrısını Kesen Kür Tarifi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, baş ağrısını kesen ve migren tedavileri için kullanılacak olan önemli bir kür tarifini merak edenler için paylaştı.

Malzemeler

Sıcak Su

Biberiye

Yapışı

Bir tutam (5-6 gram) biberiyeyi bir su bardağı suyla beraber demleyin. Demlenen çayı süzdükten sonra tüketin. Bu karışımı günde 3 kez sabah, öğlen ve akşam yemeklerden sonra tüketin.

Meditasyon veya dinlenme: Karanlık bir odada 15 dakika uzanmak genellikle baş ağrısını veya migreni durdurabilir.

Daha amaçlı bir gevşeme uygulaması olan meditasyonun, çeşitli araştırma çalışmalarında çeşitli baş ağrısını azalttığı gösterilmiştir. Dikkatlilik veya diğer arabuluculuk türleriyle karşılaştırıldığında manevi meditasyon, migreni azaltmada en etkili olanıdır.

Biofeedback: Biofeedback, özellikle neurofeedback, zihni yeniden eğitmek için kullanılabilecek bir tekniktir. Migren, küme baş ağrıları ve gerilim baş ağrıları için faydalıdır.

Egzersiz yapmak: Düzenli egzersiz, özellikle yürüme, koşma veya yüzme gibi aerobik egzersizler baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Egzersiz yaptıktan sonra iyi nemlendirin!

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Baş ağrısı nasıl geçer sorusuna özel olarak cevap verecek olursak öncelikle evde çözüm için kafein tüketebilirsiniz. Kafein birçok kişinin baş ağrısına çözüm olmaktadır. Bunun yanı sıra bol su tüketimi yapabilir, limon suyu, biberiye, elma sirkesi ile baş ağrınıza çözüm arayabilirsiniz. Sıcak, soğuk kompres, egzersiz, meditasyon, masaj, akupunktur da baş ağrısına iyi gelen tedavilerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

Baş Ağrısı Çeşitleri

Sinüzit nedeniyle oluşan ağrı

Migren nedeniyle oluşan ağrı

Gerilim tipi baş ağrısı

Nevraljiler

Küme tipi baş ağrısı

Gök gürültüsü ile başlayan baş ağrısı

Yüksek tansiyon

Kahve Baş Ağrısına İyi Gelir Mi?

Baş ağrısı rahatsızlığıyla karşılaşanlar için akla ilk gelen tedavi yöntemlerinden birisi kafein tüketmek olur. Ancak kafein tüketiminin baş ağrısına ne derece iyi geldiği ya da iyi geleceği konusunda kararsız kalanlar bu soruya cevap aramaktadır. Kafeinli kahve ya da çay tüketiminin birçok baş ağrısı çeken kişiye iyi geldiği belirtilmiştir.

Baş Ağrısına Hangi İlaç İyi Gelir?

Bu tarz ilaçların doktor kontrolünde ve tavsiyesinde alınması gerekmektedir. Uzmanlar bu konu ile ilgili vatandaşları şiddetle uyarıyor.

Baş Ağrısı Bölgeleri Nelerdir?

Baş ağrısı, başın herhangi bir yerinde, başın her iki tarafında veya sadece bir yerde ortaya çıkabilir.

Baş ağrısını tanımlamanın farklı yolları vardır.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS), baş ağrılarını başka bir durumdan kaynaklanmadığı zaman birincil olarak veya altta yatan başka bir neden olduğunda ikincil olarak sınıflandırır.

Birincil baş ağrıları

Birincil baş ağrıları, doğrudan kafadaki ağrıya duyarlı yapıların aşırı aktivitesinden veya sorunlarından kaynaklanan tek başına hastalıklardır.

Bu, kan damarlarını, kasları ve baş ve boynun sinirlerini içerir. Ayrıca beyindeki kimyasal aktivitedeki değişikliklerden de kaynaklanabilirler.

Yaygın baş ağrısı tipleri arasında migren, küme baş ağrıları ve gerilim tipi, tek taraflı baş ağrısı bulunur.

İkincil baş ağrıları

İkincil baş ağrıları, başka bir durum başın ağrıya duyarlı sinirlerini uyardığında ortaya çıkan semptomlardır. Başka bir deyişle, baş ağrısı belirtileri başka bir nedene bağlanabilir.

Göze vuran baş ağrısı tedavisi, genel olarak uyku ve dinlenme olarak düşünülebilir. Çoğu zaman göze vuran baş ağrısı kişinin yorgun olmasından kaynaklanabilir.

Sürekli Baş Ağrısı Neden Olur?

Sürekli baş ağrıları da yine birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlıktır. Çok uzun süre kalmasa da baş ağrısı ile her gün karşılaşanlar ya da iki gün, üç günde bir gibi sıklıkla karşılaşanlar bu konu hakkında meraka düşmektedir. Sürekli geçmeyen baş ağrıları öncelikle akla migren ya da sinüziti getirse de mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir.

Şiddetli Ve Zonklayıcı Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Enseden gelen, şiddetli ya da zonklayıcı baş ağrısı için de yukarıda belirttiğimiz tedavi yöntemlerinden bir tanesini uygulayabilirsiniz. Kafein tüketimi, bol su tüketimi, biberiye çayı, elma sirkesi, limon suyu, egzersiz, meditasyon şiddetli ve sürekli baş ağrıları için kullanılan tedavi yöntemlerindendir.