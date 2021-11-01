Türkiye’de ilk olan PCR testi uygulaması Samsun’da!

Bugün burada Türkiye'de bir ilk olan 'PCR numunesi alma alanı' oluşturduk. Burada vatandaşlarımız, herhangi bir sıraya girmeden, kendi özel araçlarıyla gelerek testlerini hemen verip gidiyor. Bunu yapmaktaki amacımız, herhangi bir sağlık tesisinde, kapalı alanda oluşabilecek riski ortadan kaldırmak. Bunun yanı sıra trafik sıkışıklığını önlemeyi de düşündük. Çok kolay, pratik ve hızlı bir şekilde testleri alacağız.