Kalp hastalıkları alanında birincilik ödülünü aldılar

Bu yıl Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul'da 28'incisi gerçekleştirilen Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı'nda kardiyoloji camiasına sunulan yeni teknik, özellikle 65 üzerindeki hastalarda beyin embolisi riskini artıran atriyal fibrilasyonun tedavisinde umut ışığı oldu.

Dünyada yeni kullanılmaya başlanan yöntemin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren vaka sunumlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Hamza Duygu ve Prof. Dr. İlker Gül, Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı'nda yapısal kalp hastalıkları alanında büyük ödülün sahibi oldu.

Uzun bir süredir kalp ritim bozukluğu için kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar nedeniyle son dönemde oldukça sık mide kanaması geçiren 83 yaşındaki hasta, ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve ekibi tarafından uygulanan Lambre yöntemiyle sağlığına kavuşturulmuştu. Hayatı tehdit eden kanama riski nedeniyle kan sulandırıcı alamayan ve emboli riski taşıyan, standart cihazların uygun olmadığı hastalarda bu Lambre yöntemi hayat kurtarıcı olabiliyor.