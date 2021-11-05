"Haftada 3 kez içilen gazlı içecek yılda 5 buçuk kilo aldırıyor"

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Ünlü, 3 beyaz yani un, tuz ve şekerin dengeli ve düzenli kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

KÜÇÜKALİ: EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ İLE SAĞLIKLI NESİLLER AMAÇLIYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Tokat Valiliğimizin himayesinde, sayın Valimizin destekleriyle ilimizde, okullarımızda yürüttüğümüz Eğitimde Sağlık Hareketi projesiyle çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmeleri ve okullarında da daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Projemizin farklı farklı bölümleri var. Bu bölümlerden 3 beyazın dengeli kullanılması ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Dünyamız için su vazgeçilmezdir. İnsan için de ama gereği kadar olursa. Yağmurun yağması bir rahmettir ama sele dönüştüğü zaman bir felaket olur. Bu 3 beyaz da aynen böyle. Hayatımızın tatları yemeklerimizi tatlandırıyor ama gerektiği kadar kullanmamız lazım. Gereğinden fazla kullandığımızda aynı yağmurun sele dönüşüp dünyayı harap ettiği gibi bunlarda bizim sağlığımız hayatımızı harap ediyor. Tuzu çok kullandığınız zaman vücutta suyun tutulumuna sebep oluyor. Vücutta ödem oluşuyor, beraberinde hiper tansiyon ve hayat konforunuz bitiyor. Şeker ve un aynı şekilde. Bunların tamamını gerektiği kadar kullanırsak hayatımıza tat ve sağlık oluyor. Fazla kullandığımızda zehir ve hastalık oluyor. İnşallah öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlık personelimiz okullarında bilgilendirme yapacaklar. Benim, öğrencilerimizden isteğim; sağlık görevlilerimizden edindikleri bilgileri evde anne ve babalarına iyi anlatsınlar. Üç beyazın dengeli kullanımını evlerinde sağlasınlar. Projemizin ilimize, öğrencilerimize ve tüm ülkemize yaygınlaşmasını ve faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VALİ BALCI: '3 BEYAZ'A HAYIR DEĞİL DENGELİ KULLANIN DİYORUZ

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise etkinliğin düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında asıl amaçtan bahsetti. Vali Balcı, "Çocuklarımızı önemsiyoruz. Onların sadece akademik anlamda başarılı olmaları yetmez, fiziksel anlamda, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda da ölçülü ve dengeli bireyler olmaları mutlu olmaları bizi yakından ilgilendiriyor. Projemizin 3-4 ayağı var zaten. Ağız ve diş taramaları tedavileri yaptırılıyor hem de aileler bilinçlendiriliyor. İkincisi göz, kulak ortopedik taramalarıydı. Üçüncüsü bu un, tuz, şekerin düzenli ve dengeli kullanımı. Bu çocuklarımızın sağlığı için çok önemli. Altını çiziyorum; un, tuz ve şekerin kullanımına hayır değil düzenli ve ölçülü kullanılmalı. Düşünün 1 yıldaki tuz tüketimi günde 14 gram olunca ayda 450 gram yapar, 1 yılda da 5 kilo, 10 yılda 50 kilo, 30 yılda 150 kilo yapar. Bu kadar tuzu yerseniz buna ne kalp dayanır ne damar zaten yani doğal bir sonuç. Şeker için de aynısı geçerli. Dolayısıyla biz un, tuz, şeker kullanımına evet ama düzenli ve dengeli kullanılmalı diyoruz." diye konuştu.

DR. UFUK ÜNLÜ: 'ZEHİR İLE İLACI BİRBİRİNDEN AYIRAN ŞEY DOZDUR'

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Ünlü ise üç beyazın kullanımına ilişkin sağlık açısından bilgiler verdi. Dr. Ufuk Ünlü, ilaç biliminin temel ilkesi olan 'Zehir ile ilacı birbirinden ayıran şey dozdur' sözüyle konuşmasına başladı. Dr. Ufuk Ünlü, "Hepsi elzem besin kaynakları bizim için ama önemli olan doz miktarı" dedi. Şekerden bahseden Dr. Ünlü, "Bizim bir günlük aldığımız şeker besinlerin içinde var olan vdoğal şeker ve ilave edilen ek şeker ile oluşuyor. Şeker ilavesi daha çekici hale gelmesi amacıyla eklenen bir madde. Biz şekeri besinin doğal yapısından aldığımızın yanı sıra ek ilave şekerin yüzde 10'dan fazla olmasını istemiyoruz. 1 günlük ihtiyacınız ortalama bir insanda yaklaşık 2 bin kalori olduğunu varsayarsak 50 gram şekere denk gelmesi. 20 adet küp şeker aslında ifade etmeye çalıştığım. Herhangi bir öğünde yediğimiz 1 porsiyon tatlı zaten ek şeker ilave limitimizi zorlamakta. Onun üzerinde fazla tüketmiş oluyoruz. 50 gramdan hesaplarsak yılda ortalama 16-18 kilo gibi bir tüketim var. Fakat yılda 30 kilo şeker tüketiliyor. Bu da hareketsiz yaşam ve şekeri tüketememekle birlikte obezite çağımızın parçası halinde ve en çok mücadele ettiğimiz sorunlardan birisi de bu olacaktır. " dedi. Sadece haftada 3 kez gazlı içecek tüketen birinin 1 yılda 5 buçuk kilo aldığına dikkat çeken Dr. Ufuk Ünlü, alınan 16-18 kilo şekerin sadece 5 buçuk kilosunun bu şekilde alınabildiğini belirtti.

ÖNERİLEN 1 GÜNLÜK UN TÜKETİMİ 300 GRAM

Un tüketimini de değinen Dr. Ufuk Ünlü temel besin kaynağı olan karbonhidratlar hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bir insanda 1 günlük besin ihtiyacının yüzde 40'ının karbonhidrattan oluşması gerektiğini söyleyen Dr. Ünlü, "Sadece karbonhidrat değil vitamin elementler gibi de birçok besin kaynağı ihtiyacımızın başında geliyor. Özellikle B12 hariç B vitaminleri, E vitaminleri bahsetmemiz gereken diğer vitaminler. Önerilen 1 günlük un tüketimi ülkemizde ortalama 300 gram. Toplumumuzda ekmek tüketimi fazla. 1 dilim beyaz ekmekte yani 30-35 gram ekmeğin içinde 20 gram un 0,5 ve 1 gram arasında tuz bulunmakta. 10 dilim ekmekte 200 gram, 1 yılda 73 kilo un, sadece ekmekle aldığımız un miktarı" diye konuştu.

ÜLKEMİZDEKİ GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ DSÖ'NÜN ÖNERDİĞİNİN 3 KATI

Vücudumuz için almamız gereken tuz miktarlarına da değinen Dr. Ufuk Ünlü, "Tuz sadece böbreklerle atılabilmektedir. Böbrekler bunun için çok ciddi bir mesai sarf ediyor. Çünkü ortalama 1 günde böbrekten 180 litre sıvı gidiyor. Bu çok fazla bir yük. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tuz miktarı 1 günde 5-6 gram. Sadece 1 dilim ekmekte bile 0,5-1 gram tuz alıyoruz. Bizim ülkemizde ortalama 18 gram yani 3 katı tuz. Biz hastalarımıza sıklıkla tuzu azaltmalarını öneriyoruz. Tuz azaltma yönünde yaptığımız çalışmalarda ortalama 14 grama düştüğünü görüyoruz" dedi.