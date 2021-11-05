Prostat hastalarının tercihi HoLEP tedavi yöntemi

Üroloji Uzmanını Op. Dr. Emin Coşkun prostat hastalarının artık günümüz teknolojileri ile ameliyatların daha kolaylaştığını belirterek, özellikle iyi huylu prostat büyümesi olan hastaların HoLEP ameliyatları ile kısa sürede risksiz bir şekilde sağlıklarına kavuştuğunu belirtti. Op. Dr. Emin Coşkun hastalığın belirtisiz ve sinsi bir şekilde ilerlediğini bu yüzden, 45 yaş üstü tüm erkeklerin yılda bir kez de olsa muayene olmaları tavsiye etti.

Gelişen teknolojilerle birlikte artık prostat tedavilerinin daha az riskli ve kolay olduğunu belirten Üroloji uzmanı Op. Dr. Emin Coşkun,HoLEP cerrahi yöntemi ile prostatın tekrarlama riski çok az olduğunu belirterek "İyi huylu prostat büyümesi (kısa isimlendirilmesi ile BPH) ileri yaş erkeklerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Medikal tedaviye dirençli şikayetleri fazla olan iyi huylu prostat büyümesinin tedavisi cerrahidir. HoLEP iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. HoLEP holmium lazer ile prostat enükleasyon işleminin kısa adıdır. Prostatın lazer ile prostat kapsülünün içindeki prostat dokusunun tamamına yakınının çıkarılması demektir. Her büyüklükteki prostata yapılabilen kapalı olarak kesmeden idrar yolundan girilerek yapılan minimal invaziv cerrahi bir işlemdir. Bu yöntemde prostat kapsülünün içindeki prostat dokusunun tamamına yakınına çıkarılıp idrar kesesi içine atılmakta morselatör yardımı ile parçalanarak dışarı çıkarılmaktadır. Son 10 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılmakta ve prostat tedavisinde yeni altın standart tedavisi olarak görülmektedir. HoLEP, minimal invaziv cerrahi tedaviler arasında açık cerrahiye alternatif olarak kabul edilebilecek tekniklerin başında gelmektedir. Yapılan birçok çalışmada cerrahi başarının TUR-P'ye göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu işlemin faydaları ereksiyon yani sertleşme üzerine zararlı etkisi yoktur. Bu ameliyat çok az kanamalıdır. Sondalı kalma süresi kısadır. Sonda çekildikten sonra hasta çok rahat idrar yapar ve kısa zamanda evine gidebilir. Prostat dokusunun tamamına yakınının çıkarıldığı için tekrarlama riski çok azdır.

Ayrıca Op.Dr. Coşkun, 40 yaş üstü tüm erkeklerin yılda bir kez Üroloji uzmanına gitmesini tavsiye ederek "40 yaş üstü bir erkeklerde eğer, işemeye başlamada ve sonlandırmada güçlük, zayıf veya kesikli idrar akışı, idrarda yanma veya ağrı, sık işeme ihtiyacı, mesaneyi tam boşaltamama hissi, geceleri sık idrara kalkma, ani idrar sıkışıklığı, idrar tutma zorluğu gibi rahatsızlıkları olanın en yakın sürede üroloji uzmanına müracaat etmeleri gerekir. Bu belirtiler olmasa bile 45 yaş üstü her erkeğin yılda en az bir kere üroloji uzmanına giderek muayene olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu hastalık hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyerek sağlığımızı etkiler" dedi.