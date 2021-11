Mide operasyonu sonrası kilo alımı ve hayal kırıklığı

Son zamanlarda çok ciddi boyutta mide operasyonu geçirmiş ve iki sene içerisinde tekrar kilo almaya başlayan danışanlar görüyoruz. Her seferinde aynı düşünceye kapılıyorum: Bu danışanlarımın tamamı mide operasyonunu ne olursa olsun kilo almalarına engel bir yöntem olarak görüyorlar. Sanıyorlar ki ömürlük ve kalıcı olacak. Oysa ki gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında diyetisyenler ve cerrahlar bu konuda hem fikirler. Duygusal yeme bozukluğu olan kişilerde bu operasyon uzun vadede olumlu sonuçlar vermemektedir ve kişi tekrar kilo problemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Duygusal yeme bozukluğu için mutlaka bir psikolog desteği alınmalıdır. Bu konuda yurt içinde ve Avrupa ülkelerinde hemfikir olunmasına rağmen birçok danışan sanki bu bilgiye sahip değillermiş gibi "Ben neden şu an kilo alıyorum? Oysa ki mide operasyonu oldum!" gibi serzenişlerde bulunuyorlar. En son geçen hafta bana gelen bir danışanın örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hanımefendide gece eşi uyurken bile kendisine sofra hazırlayacak kadar ciddi bir düzeyde yeme bozukluğu söz konusu. Oldukça kabarık bir diyetisyen listesine ulaşmış, spor salonlarında düzenli üyelikleri bulunan bir hanımefendi. Kendisiyle yaptığımız görüşme sonrası birkaç sorudan sonra almam gereken yanıtları aldım. Kendisinin çok ciddi bir yeme bozukluğu var ve sadece diyetisyen değil, psikolog yardımı da alması gerekmekte. Hayatında bir kere olsun psikoloğa gitmeden mide operasyonuna kabul edilmiş ve iki sene sonra neredeyse eski haline dönmüş gencecik bir danışanla karşı karşıya kaldım. Hem duygusal olarak çok etkilendim hem de bu kadar tehlikeli bir operasyona alınan danışana psikolog desteğinin zorunlu kılınmayışını şaşkınlıkla karşıladım. Bir Avrupa ülkesi olan Fransa 'da doğmuş büyümüş bir uzman olarak, kişilerin kilolarıyla alakalı hikayeye dokunduğumuz zaman çok hızlı bir şekilde duygusal yeme bozukluğunun kişide kilo alımıyla ilgili temel sebep olup olmadığına kanaat getirebiliriz.Psikolog, diyetisyen ve cerrahlardan oluşan ekip çalışması ile danışan önce takip edilir ve eğer yeme bozukluğu düzelebilecek bir boyutta ise mide operasyonuna kabul edilir. Oysa bu örnekte durum hiç de böyle değildi. Geçen hafta bu örneği yaşadım ve bugün bu yazıyı yazmamdaki temel sebep; danışanımın mide operasyonu sonrası verdiği ciddi kilolar sebebiyle vücudunda cerrahi müdahale ile dahi toparlanamayacak düzeyde sarkmalar söz konusu. Ancak şu an ben mide operasyonluyum ve yine de kilo almaya başladım diyerek bana başvurdu. Beslenmedeki problemler düzelmediği sürece kalıcı bir zayıflamadan bahsetmenin mümkün olmayacağını kendisine belirttim. Ancak bana her seferinde aynı cevabı verdi: "Ben mide operasyonluyum, kilo almam mümkün değil ki!" Oysa ki mideyi belki doldurmayan ama ağızda eriyen tatlılar, şekerler ve alkol tüketimi, kişinin kilo almasında oldukça etkilidir ve temel sebeplerden biridir. Bu danışan mide operasyonuna kabul edilmek için eksik olan 7 kiloyu hızlıca aldığını da bana itiraf etmiştir. O yüzden bu örnekleri yazıya almak ve sizlerle paylaşmak istedim. Kendisi vücudunun boşuna böylesine ağır bir travma yaşadığını, kilo kaybı sonucu yaşadığı sarkmalardan dolayı rahatsız olduğunu ve üstüne tekrar kilo almaya başladığı için eski psikolojisinden bile kötü durumda olduğunu bana belirtmiştir. Bu tarz durumlarda maalesef bizim etkili olma şansımız yoktur.DİYET ve spora rağmen göbek veya basen bölgesindeki hatta sırt ve kol bölgeleri gibi dirençli noktalarda uyguladığımız üstün teknoloji sayesinde ilk seans itibariyle yağ oranında, yağ kütlesinde güzel bir azalma elde ediyoruz. Peki bu üstün teknoloji nedir? Ultrasonik ve ses dalgaları ve infraredin buluşması sayesinde hem kolajen üretimini artırıyor ve sıkılaşma etkisi elde ediyoruz hem de bölgesel yağlanma probleminden enjeksiyon, vakum, ağrı ve morarma olmadan kurtulabiliyoruz. İlk seans itibariyle kıyafetlerde hissedilebilecek boyutta incelme elde ettiğimizde danışanlarımız motivasyonu yüksek şekilde bizden ayrılıyor. Kırılan yağlar doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılıyor. Bu süreçte bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme çok önemli. Her zaman söylediğim gibi; havuzu boşaltıyoruz, çeşmeyi danışanımızın kapatması gerekiyor.HANGİ yağ kırma işlemi, hangi zayıflama programı olursa olsun biz estetik olarak görselliğe dokunabiliyoruz. Yani oluşmuş olan sorunlara, yağ depolarına müdahale edebiliriz. Kişinin yaşam tarzına, duygusal açlığına müdahale şansımız olmadığı için bu tarz durumlarda verimli bir çalışma ortaya çıkarabilmemiz mümkün değildir.Hazırlayan: Özlem POSBAŞOĞLU