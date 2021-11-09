Covid-19’un bir tahribatı daha ortaya çıktı! Virüsü atlatan kadında ani işitme kaybı görüldü

Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 kısa sürede dünyayı etkisi altına aldı. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüsü, varyantların da ortaya çıkması ile birlikte farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Koronavirüs tedavi edildikten gelişebilen bu rahatsızlıklardan biri de ani işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Kişinin hayat standardını olumsuz etkileyen ani işitme kaybı hakkında bilgi veren Özel Gazi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, hastalığa ve tedavinin önemine değindi. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlı öncelikle ani işitme kaybının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirterek, "Ani işitme kaybı, 3 gün içerisinde gelişen en az üç frekansta ve en az 30 desibel olan bir iç kulak tipi işitme kaybıdır. Beraberinde baş dönmesi ve çınlama görülebilir. Kesin sebebi bilinmediği için 'idyopatik ani işitme kaybı' ismi verilir" dedi.



İŞİTME KAYBI KALICI OLABİLİR



Ani işitme kaybının tedavisinde zaman kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şanlı, "Zamanında tedavi edilmezse kalıcı olabilir. Patoloijk olarak daha çok salyangoz şeklinde olan iç kulak bölümündeki sinir dokusunda hasar olur. Sebepler arasında virüsler önemli rol oynar. Covid-19 üst solunum yolu enfeksiyonu yapan ve sinir dokusunu tutan bir virüstür. Bilindiği üzere mutasyona uğrayarak ölümlere neden olan Covid-19, direkt sinir dokusunu tutarak veya kan yoluyla iç kulağa ulaşarak ani işitme kaybı yapabilir" diye ekledi.





TEDAVİSİ HEMEN BAŞLANMALI



Covid-19 sonrası gelişen işitme kayıplarının ihmal edilmemesi gerektiğini ve tedavi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arif Şanlı, "Ani işitme kaybı acil bir durumdur ve derhal tedaviye başlanmalıdır. İlk bir haftada tedaviye başlanırsa işitme normale dönebilir. Süre uzadıkça tedavi şansı azalır. Baş dönmesi ve kulak çınlaması olan vakalarda işitme kaybı gözden kaçabilir. Kulak muayenesi normaldir. Bu nedenle şüpheli vakalarda odiolojik işitme testleri yapılmalı ve kesin tanı konmalıdır" dedi.

COVİD-19 HASTASI İŞİTME KAYBI YAŞADI



Bu alanda yapılan araştırmaların henüz yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Şanlı sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda kanıta dayalı çalışmalar henüz erken. Ama biz vakalarla karşılaştıkça bilimsel çalışmalarda yerini alacağını düşünüyoruz. Gözleme dayalı vaka örnekleri az da olsa yayınlanmaktadır. Bir yıl kadar önce vertigoyla birlikte işitme kaybı yaşayan bir hasta tespit etmiştim. Şimdi Covid-19'a bağlı iki taraflı ani işitme kaybı bir vakayla karşılaştım. Hastamız 71 yaşında kadın, 15 gün önce soğuk algınlığı, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat kaybı, özellikle sağ olmak üzere her iki kulağında aniden gelişen işitme kaybı nedeniyle doktora baş vurmuş, Covid-19 PCR testi pozitif bulunmuş ve hastanede tedavi altına alınmış. Genel durumu düzelmesine rağmen işitme kaybı, koku ve tat kaybı geçmeyince polikliniğimize başvurmuş, yapılan muayene ve odiolojik testler sonucu, ani işitme kaybı tespit edildi. Bu tür ilginç ve önemli vakaların duyurulmasında ve halkımızın bilgilendirilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum."