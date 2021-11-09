Genç diyetisyenlere teşvik ödülü

Ödül sorusunu 3 dakikalık bir video ile cevaplayıp gönderen adaylar arasında, alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan eleme sonunda ödüller sahiplerini buldu. Ödüller, "Akademi İnsanı", "İletişim Gurusu" ve "Ezber Bozan" olmak üzere üç alanda verildi. Ödüllerin sahiplerine, Akademi İnsanı dalında İrem Yakışıklı'ya dizüstü bilgisayar, İletişim Gurusu dalında Ömer Faruk Korkmaz'a tablet, Ezber Bozan dalında Büşra Köse'ye akıllı saat hediye edildi.

Ödül Töreni 6 Kasım'da Antalya'da yapıldı. Ödül sahiplerine ödüllerini GTBD Dernek Başkanı Samet Serttaş ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Genç Diyetisyen Ödülleri'nin genç diyetisyenlerin alandaki çalışmalarını teşvik amacıyla her yıl verilmesi planlandığı ifade edildi.

ÖDÜL SORUSU

Yenilikçi gıdalar (takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıda vb. ürünler) hızla şehirleşen ülkemizde toplumun optimal beslenme hedeflerine ulaşmasında nasıl bir rol oynayabilir? Diyetisyenler ile gıda üreticileri bu vizyona ulaşmak için nasıl bir işbirliği geliştirebilir?

GTBD Başkanı Serttaş, programda yaptığı konuşmada şöyle konuştu: ''Toplum sağlığının korunmasında önemli rol oynayan diyetisyenler, gelecekte beslenme modelimizin dönüşümünde, çevreye duyarlı, sürdürülebilir gıdaların soframızda yer almasında başat rol oynayacaktır. Az hareket eden, uzun süre oturan şehirde yaşayan insanların daha sağlıklı hale gelmesi ülkemiz için stratejik önemdedir. Diyetisyenler sadece kilo kontrolü sağlamada değil, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarımızın sürdürülebilir şekilde değişmesinde de rol oynayacaktır."

"Gıda üreticilerinin daha besleyici ürünleri erişilebilir fiyatlar üzerinden üretmesi için devletlerin besin değeri düşük gıdalara vergi uygulaması yerine diyetisyenler ile gıda üreticilerinin iş birliği halinde hareket ederek tüketici tercih ve taleplerini değiştirmesi gerekmektedir. Geleceğin gıdasının üretimi için geleceğin diyetisyenleri ile iş birliği yapmamız gerekir. Geleceği planlayacak ve vizyon koyacak genç diyetisyenleri gıda takviyesi ve beslenme derneği olarak her yıl düzenleyeceğimiz ödül töreni ile bu hedef için motive etmek ve toplumun tüm kesimlerinin erişilebilir ve sürdürülebilir modern gıdalara erişimini sağlamak en büyük hedefimizdir. Ödül alan ve yarışmaya katılan tüm genç diyetisyenleri tebrik eder seneye bu alanda ben de varım diyen tüm diyetisyen ve beslenme fakültesi öğrencilerini derneğimiz hesaplarını takip etmeye davet ediyorum.''