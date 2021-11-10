Dilek fenerleri organ bağışı için uçuruldu!

Organ nakli bekleyen hastalar için çalışmalarını sürdüren Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Adana, Erzurum ve Samsun'daki merkezlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Dileğim Bir Yaşam' sloganıyla dilek fenerleri uçurarak organ bağışının önemine dikkat çekti.

26 BİN 800 HASTA ORGAN BEKLİYOR

Türkiye'de organ nakli ile sağlığına kavuşmayı bekleyen yaklaşık 26 bin 800 hasta ve yaşamını yitirdikten sonra kullanılmak üzere organlarını bağışlayan toplam 568 bin kişi olduğunu söyleyen ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi Yoğun Bakım Uzm. Dr. Deniz Heppekcan, "Organ nakli bir gün hepiniz için gerekli olabilir. Bu nedenle organ bağışının önemini ve organ bekleyen hastalar için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dernek olarak yaptığımız tüm çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile ülkemizdeki organ bağışını artırmayı hedefliyoruz. Dernek olarak bu yıl Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerimizde dilek fenerleri uçurduk. Organ nakli, organ yetmezliği olan hastalar için en etkili tedavi yöntemidir. Nakil yapılacak organlar; kalp, akciğer, böbrek, pankreas, karaciğer, ince bağırsak, kas-kemik, kemik iliği ve kompozit dokulardır." dedi.

"BİR KİŞİ 8 KİŞİYE CAN VEREBİLİR"

Vefat eden bir kişinin 8 kişiye kadar organ verebileceğini belirten Uzm. Dr. Heppekcan, "Yılda 4 bin ile 5 bin 500 civarında nakil yapılıyor ancak bu durum ihtiyacı karşılamıyor. Ülkemiz canlıdan organ bağışında Güney Kore ile beraber ilk sırada yer alıyor. Fakat vefat eden kişiden nakilde çok alt sıralarda olduğu görülüyor" diye konuştu. Organ bağışında bulunabilmek için gerekli kriterleri de aktaran Uzm. Dr. Heppekcan, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan kişilerin organ bağışında bulunabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Heppekcan, "Organ bağışı için vefat eden kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşen olgularda mutlaka aileye bağış yapılmasının istenip istenmediğini soruyoruz. Aile, beyin ölümü gerçekleşen kişinin hayattayken organlarını bağışladığını bildiği takdirde bunu bir vasiyet olarak görüyor ve organların bağışlanmasına onay veriyor. Bizler ONKOD olarak paydaşlar, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte organ bağışı için yıl boyunca eğitimler düzenliyoruz." diye konuştu.

Op. Dr. Hoş: "Organ bağışı, bir ölümsüzlük davetidir"



Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş ise, "Hem eğitim boyutunda meslektaşlarımız için hem de halkımıza ulaşmak noktasında yıl boyunca organ nakli için faaliyetler yürütüyoruz. Çünkü organ bağışı, bir ölümsüzlük davetidir. Kendi vücudunda 80 yıl atan bir kalbin, öldükten sonra başka bir çocukta 80 yıl daha atabilmesi demektir" şeklinde konuştu.