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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:25 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:25

Hamilelikte Diş Ağrısına Ne İyi Gelir, Bebeğe Zarar Verir Mi? Gebelikte Diş Ağrısı Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi İle Nasıl Geçer?

Hamilelikte Diş Ağrısına Ne İyi Gelir, Bebeğe Zarar Verir Mi? Gebelikte Diş Ağrısı Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi İle Nasıl Geçer?

Diş ağrısı hamilelik döneminde en çekilmez durumlardan birisi olabiliyor. Normal kişilerde bile diş ağrısı sıkıntı teşkil ederken, hamilelerde bu sıkıntı iki katına çıkar. Gebelikte diş ağrısı çözümü arayanlar için hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifini vereceğiz. Unutmayalım ki hamilelikte diş eti ağrısı varsa gebelikten dolayı doğal bir durum da olabilir. Peki, hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir? İşte hamilelikte diş ağrıları için öneriler ile evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri…

Hamilelik, kadınlar için hem psikolojik hem de bedensel olarak sınavın verildiği bir dönemdir. Bu sınavların en büyük etkeni hormonların değişmesidir. Hormon dengelerinin değişmesi bakterilere karşı da vücudun savunmasız kalacağının göstergesidir. Bakterilerin de en etken olduğu yerlerden biri ağız içi olduğu için hamilelikte diş ağrılarının kendini göstermesi normaldir. Aşırı şiddetli diş ağrıları hamilelik durumları haricinde bile çok sıkıntılı geçtiği için hamilelik sürecinde de anne adaylarını psikolojik olarak etkilemektedir.

Hamile iken diş ağrısını nasıl geçer?

Hamilelikte çürük diş ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte diş ağrısına hangi ilaç?

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman olur?

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bazı anne adayları hiç diş ağrısı çekmezken bazıları da şiddetli diş ağrıları çekebiliyor. Buna bağlı olarak hamilelikte diş ağrısı olmasının belirli bir ayı yoktur. Diş ağrısı çeken anne adayları ise genel olarak son aylara doğru daha çok arttığı gelen şikayetler arasında yer almıştır.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Gebelikte diş ağrılarının en yoğun görüldüğü evreler son aylardır. Genelde anne adayları son aylarda geçeceğini sanır ama ağrıların arttığı dönemdir. Bu yüzden "Diş ağrıları ne zaman geçer?" Sorusu yanıtsız kalmaktadır.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle ağız sağlığı insan hayatında önemli bir yere sahip olduğu gibi hamilelik öncesi de gelecekteki sorunları önlemek adına büyük öneme sahiptir. Kadınlar gebelik öncesi yirmilik diş, çürük diş, dolgu ve kanal tedavisi gerektirecek diş problemlerini çözüme kavuşturmalıdır. Bu sayede hamilelik sürecindeki etkenlerden korunmuş olup, vücudumuz için dirençli dokular geliştirmiş oluruz. İşte diş ağrısı için dikkat etmeniz gerekenler:

  • Beslenme alışkınlıklarına dikkat edilmeli
  • Dişler düzenli fırçalanmalı
  • Diş eti ağrısı çekenler için tedaviyi zamanında yaptırmalı
  • Gebelik öncesi diş kontrolleri yapılmalı
  • Kadın doğum uzmanına danışarak kanal tedavisi yapılabilir
  • 20'lil diş ağrıları diş hekimi önerisi ile doğumdan sonraya ertelenebilir.
  • Eklem problemlerinde ise gece plağı ve splint kullanılabilir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI İÇİN HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR?

Şiddetli diş ağrıları için kesin çözüm, diş hekimine gitmek ve hekimin önereceği yöntemleri uygulamaktır. Gebelikte şiddetli diş ağrılarına çözüm için doğal bir yöntem yoktur. Ayrıca hamilelikte diş ağrıları için ilaç tavsiye edilmemekte. Yine diş hekimi eşliğinde anestezi uygulanarak tedavi sürecine gidilebilmektedir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Dr. İbrahim Saraçoğlu; diş etinde oluşan iltihaplar ve ağrılar için kür önerisi şu şekildedir:

Diş eti iltihabı için:

Nar suyunu bir yudum alın ağızda bekletin. Gargara yapın.

Saat başı uygulayın. Gün içerisinde sorunun bittiğini göreceksiniz.

Diş eti çekilmesi için:

Yaban kekiğini bir tatlı kaşığı alın.

Bir bardak suyun içine koyun. Kaynatın ve ılımaya bırakın.

Sabah, öğlen, akşam suya fırçayı suya batırıp fırçalayın.

KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

Hamile iken diş ağrısını nasıl geçer?

Basit ama etkili; dişinizi düzenli aralıklarla fırçalayın. Gargara yapmayı ihmal etmeyin. Soğuk kompresle rahatlatın. Dişe kesinlikle kolonya, aspirin, alkol koymayın.

Hamilelikte çürük diş ağrısına ne iyi gelir?

Tuzlu su ile ağzınızı gargara yaparak bir müddet rahatlatabilir, diş ağrınızın hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Taze nane yapraklarını robottan geçirerek ağırları dindirmede etkili bir ağız gargarası yapabilirsiniz.

Hamilelikte diş ağrısına hangi ilaç?

Karanfilin aneztezik ve antiseptik bir etkisi olduğundan dolayı hamilelik halinde kullanılamayan ağrı kesicilerin yerine en iyi doğal çözümlerdendir. Kuru bir karanfil ağrıyan dişin üstünde bekletilerek ağrı hafifletilebilir. Diş ağrısı için bir diğer doğal çözüm nanedir.

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman olur?

Bu soruya net olarak bir yanıt vermek doğru olmaz. Gebelik sürecinde her an diş ağrılarıyla boğuşmanız gerekebilir. Ancak yine de hamileliğin 2-8 ayları arası diş ağrıları için en riskli dönemlerdir.

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Hamilelikte Diş Ağrısına Ne İyi Gelir, Bebeğe Zarar Verir Mi? Gebelikte Diş Ağrısı Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi İle Nasıl Geçer?
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