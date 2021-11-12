Zatürre enfeksiyona bağlı ölümlerde ilk sırada

Zatürre, sıklıkla bakteriyel, viral ya da daha nadiren mantar enfeksiyonuna bağlı olarak oluşan bir hastalık. Zatürrenin tüm yaş gruplarda enfeksiyona bağlı ölümlerin birinci nedeni olduğuna dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 12 Kasım Dünya Zatürre Günü'nde uyarılarda bulundu.



Zatürrede beş yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlıların özellikle risk altında olduğunu belirten TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "Zatürre (pnömoni), bu iki grupta en önemli ölüm nedenlerin arasında ilk sırada. Sıklıkla hasta kişilerden direnci düşük kişilere hava yoluyla ve yakın temas ile bulaştığından hızla yayılabiliyor. Kötü beslenme, eşlik eden immunyetmezlik, organ disfonksiyonları gibi sistemik direnç düşmesi ya da KOAH, bronşektazi, kronik solunum yetmezliği gibi hava yolu lokal direncini düşüren hastalıklarda da zatürre daha kolay ve daha sık görülüyor" şeklinde konuştu.





CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU



Gelişmekte olan ülkeler için zatürrenin halen bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Kömürcüoğlu, şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde ise hekime ve antibiyotiklere ulaşımın kolaylaşmasıyla mortalite ve morbidite oranlarının geçmiş dönemlere nazaran azaldığını gözlemliyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki oranların da düşmesi de etkin aşılama ve erken tanı programlarının hayata geçirilmesiyle mümkün olabilir."



ZATÜRREDEN KORUNMADA EN ETKİN YOL AŞI



COVID-19 salgını döneminde viral zatürrenin ne kadar ciddi ve ölümcül olduğunun daha net anlaşıldığını aktaran Kömürcüoğlu, şöyle devam etti: "Koronavirüs enfeksiyonu özellikle ağır vakalarda zatürreye neden olabiliyor. Zatürreden en etkin korunma yönteminin başında yaygın aşılama geliyor, bunu yeterli beslenme ve hijyen koşullarına dikkat etmek gibi önlemler takip ediyor. Korona sürecinde yaygın viral salgına bağlı olarak hem kendisinin zatürre yapması hem de eklenen bakteriyel enfeksiyonlar zatürre riskini ve ağırlığını artırıyor. Bu nedenle bu kış daha da dikkatli olmamız şart. Zatürre aşılama ile önlenebilir. Ülkemizde çocukların ve yaşlıların rutin aşılama programı içinde zatürre aşıları yer alıyor. Halkımız aile hekimliği kanalıyla aşılarını kolayca ve ücretsiz yaptırabilir. Aşılarımızı Sağlık Bakanlığı önerilerine uyarak yaptırmamız çok önemli."