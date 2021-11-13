Ankara’nın yeşil altını! Koronaya karşı çubuk turşusu

Covid-19 salgını sürecinde bağışıklığı artıran ürünlerin başında gelen Çubuk Turşusu tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Çubuk turşusuna olan talep 2021'de de artarak devam ederken Çubuk'tan turşu ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artarak 10 milyondan 12 milyon dolara çıktı. Bu rakam turşuda Çubuk tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara girdi. Bu seneye de hızlı başlayan Çubuk Turşusu üreticileri ocak-nisan döneminde turşu ihracatını yüzde 14 artırarak 12 milyon dolardan 14 milyon dolara çıkardı. Çubuk Turşusu ihracatında alıcı ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırayı Hollanda ve üçüncü sırayı ise ABD izledi.



Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, SABAH'a dünyaca ünlü Çubuk Turşusu'nun bölge ekonomisine yaptığı katkıyı anlattı ve üretim aşamalarını yerinde gösterdi. Başkan Demirbaş, Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde kadın işçilerle, kalibrasyon makinesinden geçirilen salatalıkları hijyenik ortamda yıkayıp iğnelerken cam kavanoza da turşu kurdu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, turşunun ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu gıdanın faydalarının pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve sirkeyle hazırlanan suyunda saklı olduğunu anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:





"ÇUBUK TURŞUSU KATKISIZDIR"



"Turşularımız ilçemizin topraklarında ve insanımızın emekleriyle yetişen sebzelerden kuruluyor. Salatalıklar toplanarak tarladan getiriliyor. Burada temizlenerek iğneleme işleminden geçiriliyor. Defne yaprağı, sarımsak, dereotu, karabiber, tuz ve sirke katarak turşumuzu doğal yöntemlerle kuruyoruz. Çubuk turşusu katkısız bir turşu çeşididir. Pazar çeşitliliği ve katma değeri yüksek ürünlerimizle yurt dışı ihracatımız her geçen gün artmaktadır.



MALDİVLER'E ÇUBUK TURŞUSU



Çubuk turşusunun 50'nin üzerinde ülkeye ihracatının yapıldığını vurgulayan Demirbaş, "Mevcut pazarlara yenileri de eklenmektedir. Bu yıl Maldivler'e bile Çubuk Turşusu ihraç edildi." diye konuştu. Bu yıl ilçede 40 bin ton turşu kurulduğunu ve bunun yüzde 15'inin yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Demirbaş, "Turşu sayesinde yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Turşu üretimi, İlçe ekonomisine çok büyük oranda katkı sağlıyor. Turşu Çubuk'ta tamamen ev tipi ve katkısız olarak üretiliyor. Kooperatifimize üye 26 işletme var ama ilçede binlerce ev hanımı turşu üretip satarak aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi. İlçede 30 çeşit turşu üretildiğini kaydeden Başkan Demirbaş, "Salatalık başta olmak üzere, kelem, karnıbahar, pancar, lahana, biber çeşitlerinin yanısıra muz, mısır, ahlat, erik, badem, kelek, patlıcan, ve kozalaktan da turşu yapılabiliyor" bilgisini verdi.





DİYETİSYENDEN TURŞU TAVSİYESİ



Diyetisyen Büşra Budak ise kış aylarının yaklaşıyor olması ile birlikte artan grip , soğuk algınlığı ve koronavirüs sebebiyle turşunun sofralarda daha çok yerini aldığını kaydederek " Özellikle koronavirüs salgını döneminde vücudun bağışıklığını güçlendirmek çok önemlidir. Turşu; yapısında bulanan tuz ve sirkeden dolayı antimikrobilyadir, vücudu mikroplardan korumaktadır. Aynı zamanda farklı çeşit sebze ve meyvelerden kurulabilen turşunun antioksidan gücü artarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Lezzeti ve şifa deposu olmasından ötürü sofralardan turşuyu eksik etmeyin." dedi ve turşunun yararlarını şöyle anlattı:



Turşunun Faydaları Nelerdir?



-Turşu doğal bir probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakterilerin miktarını arttırır, bağırsak florasını düzenler, bağışık sistemini güçlendirir ve sindirime yardımcı olurlar.



-Turşuda yüksek oranda bulunan K vitamini , kemiklerdeki kalsiyum emilimini arttırır , kemik sağlığını destekler ve kanın pıhtılaşmasını sağlamak gibi bir çok faydaya sahiptir.





-Turşunun yüksek miktarda lif içermesi kabızlığı önler, dışkı hacmini arttırarak bağırsaklardan geçişi kolaylaştırır ve besinler daha yavaş sindirilir, kan şekerini yavaş yükseltir ve bu sayede uzun süreli tokluk hissi sağlar.



-Turşunun yüksek oranda vitamin , mineral ve antioksidan içermesi kalp-damar hastalıklarından korumaktadır. Turşunun yapımında kullanılan her sebze ve meyve farklı antioksidanlardan zengindir. Bu sebeple tek çeşit turşu tüketmekten ziyade turşu tüketimini çeşitlendirerek farklı antioksidan, vitamin ve minerallerden yararlanabilirsiniz.