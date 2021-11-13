Gripten korunmanın en etkili yolu aşılama

Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle bu yaş grubundaki çocukları gripten korumanın önemine dikkat çekti. Sadece çocukların aşılanmasının yeterli olmadığının altını çizen Dalkan, "Bakıcılarının ve tüm aile bireylerinin hem kendilerini hem de çocukları gripten korumak için aşılanması gerekiyor. Gribe karşı korunmanın ilk ve en iyi yolu yıllık grip aşısı olmak. Grip aşısı çocuklarda grip hastalığını, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltıyor" dedi.

Grip semptomları taşıyan kişilerin, mümkün olduğunca, diğer insanlarla temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dalkan, "Öksürük veya hapşırma durumunda burun ve ağzın bir mendille kapatılması, mendilin kullanıldıktan sonra atılıp, ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması ya da alkol bazlı bir el temizleyici ile temizlenmesi öneriliyor. Mikropların yayılmasını önlemek için göz, burun ve ağıza dokunulmaması, sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Gribin, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkanıklığı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme ve yorgunluğa neden olduğunu ifade eden Dalkan, "Küçük çocuklarda ayrıca grip semptomları ile birlikte kusma veya ishal görülebiliyor. Solunum yolu hastalığının belirti ve semptomları için bakımınızdaki çocukları yakından izleyin. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk veya kusma/ishal gelişirse doktorunuza başvurun." şeklinde konuştu.