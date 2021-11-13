Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Aşıda bölgemizin “Mavi” olması sevindirici
Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:12

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Aşıda bölgemizin “Mavi” olması sevindirici

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Aşıda bölgemizin “Mavi” olması sevindirici

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kovid -19’la mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada “Mavi” kategoriye ulaşıldığını tedbirlere uyarak pozitif vaka sayılarını en aza indirmek olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Bölge sağlık kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Bu noktada hastanelerimize, civar illerimizden gelen yükler azalmış durumda. Onun için bölgenin mavi olması çok sevindirici" dedi.

Kentte aşılamada ciddi bir noktaya geldiklerini, vatandaşların bu konuda çok daha duyarlı olduğunu kaydeden Nacar, "Aşıya rağmen tedbirlerin asla elden bırakılmamalı. Aşılama, tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleyi biz aşıyla taçlandırıyoruz. Ancak mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Özellikle mevsim şartlarını düşündüğünüzde kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında mutlaka kişilerin maskelerini takmalarını öneriyoruz. Tedbirlere devam etmeliyiz" diye konuştu.

Aşının hastalığın etkilerini azalttığını, aşı olan kişilerde hastalık etkilerini ve kötü sonuçları çok daha az görüldüğünü ifade eden Nacar, "Bu kişiler hastalığı çok hafif semptomlarla veya semptomsuz atlatabiliyor. Aşı, hastalığın bulaşmasını engellemiyor. Hastalığın bulaşmasını biz tedbirlere uyarak engelleyebiliriz. O noktada da temizlik, sosyal mesafemiz ve maske takmamız çok önemli. Aşıda mavi kategorideyiz ancak pozitif vaka sayılarımız da belli bir seviyede seyrediyor. Bunu azaltmamızın yöntemi de tedbirlere uymak. Bu noktada da herkesin tedbirlere uymasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Aşıda bölgemizin “Mavi” olması sevindirici
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA