İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Aşıda bölgemizin “Mavi” olması sevindirici

Kentte aşılamada ciddi bir noktaya geldiklerini, vatandaşların bu konuda çok daha duyarlı olduğunu kaydeden Nacar, "Aşıya rağmen tedbirlerin asla elden bırakılmamalı. Aşılama, tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleyi biz aşıyla taçlandırıyoruz. Ancak mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Özellikle mevsim şartlarını düşündüğünüzde kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında mutlaka kişilerin maskelerini takmalarını öneriyoruz. Tedbirlere devam etmeliyiz" diye konuştu.

Aşının hastalığın etkilerini azalttığını, aşı olan kişilerde hastalık etkilerini ve kötü sonuçları çok daha az görüldüğünü ifade eden Nacar, "Bu kişiler hastalığı çok hafif semptomlarla veya semptomsuz atlatabiliyor. Aşı, hastalığın bulaşmasını engellemiyor. Hastalığın bulaşmasını biz tedbirlere uyarak engelleyebiliriz. O noktada da temizlik, sosyal mesafemiz ve maske takmamız çok önemli. Aşıda mavi kategorideyiz ancak pozitif vaka sayılarımız da belli bir seviyede seyrediyor. Bunu azaltmamızın yöntemi de tedbirlere uymak. Bu noktada da herkesin tedbirlere uymasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.