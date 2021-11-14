Boğaz Ağrısı Ve Yutkunma Zorluğuna Ne İyi Gelir, Bitkisel Çözüm Ne? Doğal Yollarla Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Boğaz ağrısı için ilaç kullanmadan önce genel olarak bu probleme iyi gelen şeyler, bitkisel çaylar, çorbalar tüketilir. İltihaplı boğaz ağrısı, bu gibi yöntemlerle enfeksiyonu boğazdan atmak suretiyle sona erdirilmeye çalışılır. Özellikle boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyenler ve yutkunma zorluğu problemine öksürük, boğazda yanma, şişkinlik gibi sorunların eşlik ettiği durumlar için mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır. Tedavi için süreç, doktor gözetiminde belirlenmelidir. Yanlış bir uygulama ile istenmeyen sonuçların ortaya çıkması muhtemeldir. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile boğaz ağrısı için ne yapılır? İşte boğazdaki iltihabı bitiren, bademcik ağrısına son veren, şişkinlik, yanma, acı, kızarıklık gibi durumlardan kurtulmayı sağlayan doğal ve bitkisel çözümler…

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sıcak ve içeriği sayesinde boğazdaki enfeksiyonu sonlandırması mümkün bitki çaylar, boğaz ağrısını büyük ölçüde geçirir. Bu sayede sıcak tutulan boğazda nemlenme sağlanacak ve bitkilerin içeriğinde yer alan bileşenler sayesinde iyileşme süreci hız kazanacaktır. Aynı zamanda söz konusu çayların balla karıştırılarak tüketilmesi de mümkündür. Balın faydaları arasında boğaz ağrısının giderilmesi yardımcı olması da yer alır. Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler, doğal ve bitkisel çözümler ile bitki çaylarından bazıları şu şekildedir:

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Papatya çayı

Boğaz ağrısı doğal yollardan geçer mi sorusunun ilk cevaplarından bir tanesidir. En iyi iltihap sökücü bitkilerden bir tanesidir. Boğazda bulunan mukoza hücrelerinin yenilenmesini sağlar, bölgedeki mikropların vücuttan dışarıya atılmasına yardımcı olur. Boğazı nemlendirir ve rahatlatır.

Adaçayı

Boğaz ağrısına iyi gelen doğal tedavi yöntemleri arasında adaçayı içmek de vardır. Mukozayı koruyucu bir tabaka şeklinde kaplayan adaçayı, gargara yapıldığı takdirde daha etkili olur. Mikropları öldürücü etkisi ile bilinir. Bununla birlikte taze adaçayını çiğneyip tükürerek de boğaz ağrısına bitkisel çözüm üretmek mümkündür. Bu yöntemde adaçayının içeriğinde yer alan doğal tedavi bileşenleri, direkt olarak boğazla temas edecek ve enfeksiyonun kurutulmasına yardımcı olacaktır.

Rezene

Boğaz ağrısına iyi gelen çaylardan bir tanesi de rezene çayıdır. Boğazdaki iltihabı gidermesinin yanı sıra güçlü bir balgam söktürücü bitki olarak bilinir. Boğaz ağrısının yanı sıra bu soruna eşlik eden öksürük probleminin sonlandırılması için de rezene çayı tüketilmesi önerilir.

Nane

Esansiyel yağları dezenfekte eden bir etkiye sahip olan nane, boğaz bölgesinde varlık gösteren mikropların yok edilmesini sağlar. Doktorlar tarafından nane çayı, özellikle soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkan boğaz ağrısının tedavisinde önerilir.

Tuzlu su

Boğaz ağrısını gidermek için evde uygulanabilecek yöntemlerin başında tuzlu su ile gargara yapmak gelir. Tuzlu su, ağız boşluğunda yer alan toksinlerin uzaklaştırılmasını ve ağız içinin dezenfekte edilmesini sağlar. Bu yöntem ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de giderecek ve bademcik ağrısına son verecektir. Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm arayanlar bu yöntemi uygulayabilir.

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Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Bununla birlikte boğaz ağrısına iyi geldiği de bilinmektedir. Şifalı özelliklere sahip bir bitkisel kaynak olarak tanımlanan Hindistan cevizi yağı, boğaz ağrısı ve bademcik iltihabı gibi problemlerin tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır. Öte yandan anti inflamatuar özellikleri de boğazdaki enfeksiyonun kurutulmasını ve iltihabın giderilerek ağrı problemine son verilmesini mümkün kılar.

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BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Yutkuna zorluğu ve çeşitli semptomlar ile birlikte kendini gösteren boğaz ağrısı kimi durumlarda oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Peki bu durumda boğaz ağrısı için ne yapılır? Doktor bilgisi ve önerisi dahilinde boğaz ağrısını anında kesen yöntemler şu şekildedir:

Günlük sıvı alım miktarı: Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna verilen cevapların ilk başında sıvı tüketimi gelir. Günlük sıvı tüketiminin yüksek olması halinde boğazda hissedilen mukoza yumuşar ve bölgede enfeksiyon oluşum riski azaltır. Bu da boğazdaki ağrının ve acının azalmasını mümkün kılar. Sıcak soğuk dengesi: Fazla soğuk ya da fazla sıcak yiyecek ve içecekler boğaz ağrısına zarar verir. Dolayısıyla besinlerin mümkün olabildiğince ılık bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bu dengeyi ayarlayamadığınız takdirde boğazınızda ortaya çıkmasına sebep olduğunuz tahriş, ağrıyı beraberinde getirecektir. Ortamın nem dengesi: Sağlık bir şekilde nefes alıp vermek ve bu sayede boğazınızın kurumasını önlemek için kış aylarında içinde bulunduğunuz odadaki kaloriferlerin üzerine bir bardak su koyabilirsiniz. Yüksek sesle konuşma: Yüksek ses boğazınızı yoracak ve ağrı vb. problemlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Daha sakin bir ses tonuyla konuşmak sizi bu problemden korur.

BOĞAZ ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

Özellikle kış mevsiminde enfeksiyon kapanda boğaz bölgesinde gelişen iltihap, boğaz ağrısı başta olmak üzere çeşitli sorunları beraberinde getirir. İltihap dolayısıyla ortaya çıkan bu sorunları ortadan kaldırmak için izlenmesi gereken tedavi sürecinde, boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir konusunda önerileri uygulamak gerekir. Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen evde doğal ve bitkisel çözüm, iltihabı kurutmasının yanı sıra iltihap dolayısıyla meydana gelen sorunları da ortadan kaldıracaktır.

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Bitki çayları tüketimi:

Yukarıda da bahsettiğimiz papatça, rezene çayı gibi bitkisel kaynaklar boğaz ağrısını gidermelerinin yanı sıra boğazdaki enfeksiyondan kurtulmayı sağlayan doğal tedavi yöntemleri arasında gösterilir.

Dondurma tüketimi:

Dondurmanın boğaz ağrısı ve enfeksiyona sebep olduğu düşünülür. Yaygın bir şekilde hakim olan bu düşünce esasında doğru değildir. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar ile dondurma tüketiminin enfeksiyon riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

Bağışıklık sistemi:

Boğazda meydana gelen enfeksiyon ile birlikte bademciklerin ağrıması ve şişmesi, bağışıklık sistemindeki güçsüzlük ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumun önüne geçmek için bağışıklık sistemini güçlendirecek alışkanlıklar edinilmesi önerilir.

Sıcak havlu:

Boğazında enfeksiyon dolayısıyla ağrı hisseden kişiler, sıcak bir havlu ile boğaz bölgesine uygulama yapabilir.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Boğaz ağrısı, genel olarak üst solunum yollarında meydana gelen bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkar. Boğazda meydana gelen ağrılar bademciklerin de içerisinde yer aldığı birtakım organlar dolayısıyla ortaya çıkmış olabilir. Sebebi ise genellikle bu organlardan bir yada birkaçının bazı hastalıklardan ya da çevresel faktörlerden etkilenmiş olmasıdır. İşte boğaz ağrısı nedenleri:

Virüs ve bakterilere bağlı olarak özellikle kış aylarında söz konusu olan hastalıklar

Sıklıkla çok sıcak ve soğuk ortamlarda bulunmak, ani hava değişimleri

Midedeki besinlerin ağza gelme hissi olarak tanımlanan reflü

Hayvan tüzü, küf, toz gibi etken maddelere karşı alerji

Tütün, alkol ve bazı baharatlar gibi tahriş edici maddeler

Nemsiz ortamlarda bulunmak

Bağırmak ve benzeri eylemler ile boğazdaki kasları zorlayarak tahriş olmalarını sağlamak

HIV enfeksiyonuna kapılmış olmak

Tümör ve benzeri durumlar

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı genel olarak enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkar. Bilindiği üzere enfeksiyonel hastalıkların kaynağı virüs olarak tanımlanır. Bademcik iltihabının en büyük sebebi, virüslerin soğuk hava ve benzeri değişenlerden güç alarak vücutta etkin olmasıdır. Virüsün etkisini artırmasıyla birlikte boğazda şiddetli bir ağrı ve kızarıklık ortaya çıkar. Bu duruma kimi zaman baş ağrısı, yüksek ateş, yorgunluk hissi veya genel olarak vücut ağrısı gibi durumlar eşlik edebilir.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ AĞRISI

Çocuklarda boğaz ağrısının sebebi yetişkinlerin aksine belirli bir hastalık ile ilişkilendirilmez. Çocuklarda bakteri kültürleri henüz tam olarak gelişmediği için vücut zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakterilere karşı da savaş açar. Bu aşamada mukozaya yapışan bakteriler öksürük ile dışarı atılmaya çalışılır. Bu da boğazın tahriş olmasına ve ağrı probleminin ortaya çıkmasına yol açar.

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