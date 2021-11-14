Diyabete karşı alınması gereken önlemler

Türkiye'de milyonlarca kişide görülen diyabet, günümüzde ciddi anlamda halk sağlığı olarak ön plana çıkıyor. Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet kontrol altına alınmadığı takdirde böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, beyin felci, görme kaybı, sindirim sistemi sorunları gibi önemli problemlere neden oluyor. Zira diyabette karşı güçlü kalmanın 10 yolu var. Bu yollardan biri, rutin kontrollerimizde açlık kan şekeri ve insülin değerlerimize baktırarak erken tanıda bulunmaktır. Ayrıca, diyabete karşı güçlü olmanın en önemli yolu ise diyabete karşı düzenli ve doğru beslenmektir.

Dünya üzerinde her iki kişiden birinin şeker hastalığı yani diyabet olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hüda Kabakoğlu, diyabete karşı koyabilineceğini anlattı.

Hüda Kabakoğlu, "Dünya diyabet günü için şunları söyleyebilirim her iki kişiden biri şeker hastası olduğunu bilmiyor. Diyabet yani şeker hastalığı genetik bir miras gibi görünse de aslında yaşam tarzı ve beslenme şekli diyabete karşı savunmamızı belirliyor. Yani biz dikkat etmezsek soy ağacımızda şeker hastalığı olmasa bile şeker hastası olabiliyoruz ya da tam tersi soy ağacımızda şeker hastalığı varsa bile olmayabiliyoruz. Bu şu demek, istersek diyabete karşı koyabiliriz. Nasıl mı? Bunu size 10 adımda açıklayayım. Öncelikle ideal ağırlıkta olmalıyız. Beslenmemizde basit sekerler yerine kompleks karbonhidratlar olmalı. Aktivite, egzersiz, spor hayatımızda olmazsa olmazlardan, en az haftada 150 dakika yapmalıyız. Tam tahlili besinler tercih etmeliyiz. Katı yağları çok azaltıp yerine zeytinyağı eklemelisiniz. Sebze ağırlıklı akdeniz tipi beslenmeyi benimsemelisiniz. Alkol, sigara ve stresten olabildiğince uzak kalmalı yerine doğayla baş başa olabileceğiniz etkinlikler yaratmalılar. Yemeklere salatayla başlamalısınız. Rutin kontrollerimizde açlık kan şekeri ve insülin değerlerimize baktırmak erken tanı için önemlidir. Kesinlikle diyabete karşı düzenli ve yeterli uyku uyunmalı." dedi.