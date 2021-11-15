COVID kadar nezle virüsü de artışta

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, artan COVID vakalarının yanı sıra grip ve diğer enfeksiyonlar hakkında da uyarılarda bulundu: "Tüm dünyada özellikle de Avrupa'da ve ülkemizde COVID-19 hızını artırarak etkisini sürdürüyor. Son 1 haftada dünyada 3 milyondan fazla yeni olgu ve 48 bin ölüm gerçekleşti. Özellikle Avrupa bölgesinde yeni vaka ve ölüm sayısındaki artışlar sürüyor. Ülkemizde ise bir günde 25-30 bin yeni olgu ile birlikte yaklaşık 200 ölüm sayıları ile yüksek hızlarda çok da parlak olmayan bir platoda pandemi etkisini hissediyoruz. Diğer yandan bu mevsimde görmeye alışık olduğumuz ancak toplumsal kısıtlamaların etkisi ile son iki yılda nerede ise unuttuğumuz diğer soğuk algınlığı/grip vakaları da artış gösteriyor."

TEK BİR VİRÜSTEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

"COVID ile bu hastalıklar arasında belirgin klinik farklılıktan söz etmek pek mümkün değil" diyen Prof. Dr. Dilek Arman, "Önemli nokta dünyada artış gösteren influenza tiplerinin grip aşısı içeriği ile uyumlu olması, yani koruyucu olacağı bilgisidir.

Ağır soğuk algınlığı diyebileceğimiz durumlarda ise tek bir virüsten söz etmek mümkün değil. Bizim ülkemizde de olduğu gibi yaz aylarından itibaren Amerika, Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde nezle virüsünün saptanma sıklığı hızla artarken yanı sıra Respiratuar Sinsityal Virus (RSV) adlı solunum virüsü, Parainfluenza, Adenovirus ve hatta Metapneumovirus enfeksiyonlarında da önceki yıllara göre belirgin artışlar söz konusu. Bu dönemde gerçekten ülkemizde hangi virüsleri gördüğümüzü bilmek çok önemli. Yaptığımız ileri testlerde en sık nezle virüsü ve RSV'nin solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu olduğunu saptıyoruz. Yenilerde grip virüsü de saptadık" diyor.