Giriş Tarihi: 16.11.2021

Embriyo dondurma ile her yaşta anne olmak mümkün DİDEM SEYMEN

Anne olmayı planlarken erken menopoza girdiğini öğrenen kadınlar hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Oysa dondurulmuş embriyo ile her yaşta anne olmak mümkün. Yumurtalar ne kadar erken toplanıp dondurulursa gebe kalamama riski de o kadar azalıyor...