KOAH her beş kişiden birinin sorunu

Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı, Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu ve bu ölümlerin de yüzde 61.5'inin KOAH nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşın erken tanı ve etkin tedavi ile kişi yaşam kalitesini aynı seviyede devam ettirebilir. Ayrıca egzersizin de tedavinin önemli bir parçası olduğu unutulmamalı" dedi.

KOAH'ın, en basit şekliyle solunumla akciğerlere alınan havanın kolayca dışarı verilememesi olarak tanımlandığını belirten Dr. Arabacı, akciğerlerde mikroplardan kaynaklı olmayan iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir hastalık olan KOAH'ın en yaygın nedeninin sigara dumanı olduğunu kaydetti. Filiz Arabacı, "Sigara içenlerde, daha fazla solunum şikayetleri, solunum fonksiyon kaybı ve daha yüksek KOAH ölüm oranları gözleniyor. Pipo, puro, nargile içmek ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

İlerleyici özellik taşımasına karşın KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Filiz Arabacı, yapılması gereken ilk işin sigarayı bırakmak olduğunu vurguladı. Ayrıca zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ile nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin de tedavide önemli olduğunu ifade eden Dr. Arabacı, "Haftada 4-5 kez orta yoğunlukta fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, gereken tüm yararları sağlayabilmektedir" şeklinde konuştu.