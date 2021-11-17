40 yaş üstü, her 5 kişiden biri KOAH

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 17 Kasım Dünya KOAH günü ile ilgili bir açıklamada yaparak, KOAH hastalığı için önerilerde bulundu. KOAH'ın, genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti veya yetersiz akciğer gelişimine neden olan faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını ifade eden Pehlevan, "KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)'ın, kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastaları pandemi sürecinde en kırılgan hasta gruplarından olduğu için, akciğer sağlığına odaklanmak önem taşımaktadır." dedi.

GÜNLÜK EGZERSİZ

KOAH' tan korunmada sağlıklı beslenme, egzersiz, aşılanma ve sigara dumana maruz kalmamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Pehlevan, "KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20, bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birisi KOAH'dır. Bu hastalığın tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Pasif olarak tütün dumanına maruziyeti de KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. KOAH tanısı konulan kişilerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmaları, zararlı toz ve gaz içeren ortamlardan, hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gerekmektedir."

DOĞRU TANI GEREKLİ

KOAH hastalarında temel hedeflerinin, pandemi öncesinde kullandıkları ilaçlarına aynı şekilde devam etmesi olduğunu ifade eden Pehlevan, "Evde solunum cihazı ve oksijen tedavilerine önceden olduğu gibi devam etmeliler. KOAH hastası olan ve Covid-19 enfeksiyonu gelişen hastalarda, hastalığın alevlenmesi diğer viral enfeksiyonlarla benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, doğru tanı gereklidir ve mümkün olduğunca ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır" dedi. Sağlıklı bir nefes ve sağlıklı bir dünya için önerilerde bulunan Pehlevan "Akciğerlerini koru, sağlıklı beslen, hareketli kal, maskeni tak, aşını ol" ifadelerini kullandı.