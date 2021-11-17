Karın ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Karın ağrısı evde bitkisel ve doğal tedavi çözümleri

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Karın ağrısı bazen şiddetli bazen hafif ağrılarla geçebiliyor. Kramp şeklinde meydana gelen ağrı ishal, kabızlık, şişkinlik veya gaz ile ilişkili olabilir. Kadınlarda bu adet, düşük ya da üreme organlarında meydana gelen olaylarla ilişkili olabilir. Karın ağrınız şiddetli ve geçmeyen bir ağrı hissi oluşturuyorsa hekimin yapacağı muayene ve tetkikler sonucunda ağrının nedenleri daha net tespit edilebilir. Peki karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına ne iyi gelir? Hamilelikte karın ağrısı neden olur, ne zaman başlar?

KARIN AĞRISI TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Karın ağrısı çeşitli belirtiler ile kendini gösterebilir. Ortaya çıkan belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Dolayısıyla karın ağrısı nasıl teşhis edilir sorusuna yanıt vermek için önce hastalık belirtisi gösteren kişinin gözlemlenmesi ve sağlık öyküsünün incelenmesi gerekir. Fakat karın ağrısının habercisi olarak varlık gösteren belirtiler şu şekilde sıralanır:

İştahsızlık

Bulantı

Kusma

Aniden ortaya çıkan karın ağrısı probleminin mutlaka incelenmesi, kaynağının tespit edilmesi gerekir. Karın ağrısının bir haftayı aşması halinde bu durum, akut bir problem olarak değerlendirilmez, hekim incelemesini gerektirir.

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte karın ağrısı ilk aylarda kendini hissettir. Bebeğin anne karnında büyümesiyle birlikte karın ağrısı oluşur. Uzman doktora görünerek tedabi yöntemleri araştırılır.

BEBEKLERDE KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Bebekler karın ağrısı genellikle gaz birikmesi sonucu oluşur. Anne ve babanın bebeklerinin karın ağrısnı sırtına masaj yaparak geçirebilir.

KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Karın ağrısına sebep olan pek çok faktörden söz etmek mümkündür. Önemli olan problemin ne zaman acil müdahale gerektirdiğini, ne zaman doktora başvurulması gerektiğini saptamaktır. Doktora başvurmayı gerektiren basit sebeplere bağlı karın ağrısı, doğal çözüm yöntemleri ile giderilebilir.

Karın ağrısının muhtemel sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Dış gebelik

Pelvik iltihabı

Yumurtalık kistleri

Endometriozis

Sistit

İdrar yolu enfeksiyonu

Kabızlık, şişkinlik gibi sindirim problemleri

Kas gerilmesi

Şiddetli adet krampları

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Karın ağrısına iyi gelen ev yapımı doğal tedavi yöntemleri, problemin basit bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkması halinde etkili olur. Örneğin idrar yolunda bir enfeksiyon söz konusu ise ve ağrı buna bağlı olarak meydana gelmişse, problemin çözümü için öncelikle enfeksiyonun giderilmesine yönelik bir tedavi programının planlanması gerekir. Karın ağrısına iyi gelen doğal çözüm önerileri:

Ballı su

Bal, bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar. Bu sayede bağırsak sorunlarına bağlı olarak meydana gelen karın ağrısını önler. Aynı zamanda kabızlık probleminin giderilmesine de yardımcı olur.

Bir bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı balı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Bu karışımı günde iki kez, gece yatmadan önce ve sabah güne başladıktan hemen sonra tüketebilirsiniz.

Papatya çayı

Papatya çayı, sindirim sisteminde yer alan kasların gevşemesini sağlar. Bu sayede ağrının şiddetinin hafiflemesini mümkün kılar.

Kaynamış suyun içerisinde 2 çay kaşığı kuru papatya atın. 10-15 dakika arasında demleyin. Ardından karışımı süzerek tüketebilirsiniz.

Limon suyu

Limon suyu, hazımsızlık problemine iyi gelir. Yüksek asit içeriği sayesinde sindirime yardımcı olur.

Yarım limonu ılık suyun içerisine sıkın. Sabah uyandıktan sonra ya da yatmadan önce bu karışımı için.

Keten tohumu

Keten tohumu yüksek oranda lif içermesinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve omega-3 açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu zengin içeriği sayesinde kabızlık ve benzeri sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Bir yemek kaşığı keten tohumunu bir bardak su ile karıştırın. Bu karışımın 2-3 saat boyunca dinlenmesini sağlayın. Yatmadan hemen önce tüketebilirsiniz.

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KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Karın ağrısının altında yatan sebep, basit bir durum değilse ve doktor müdahalesine ihtiyaç varsa bu durumda yukarıdaki yöntemleri uygulamak yerine bir uzman hekim görüşü alınmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde doğal yöntemlere başvurmak veya ilaç kullanmak ileride istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Karın ağrısının nedeni kesin olarak bilinmiyorsa ve daha önceden bir hekim tarafından tanısı konulmamışsa, ağrı kesici ilaç almamakta yarar vardır.