’Mucizeler imkansız değildir’

Antakya Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısı ile farkındalık etkinliği düzenledi. 15 Temmuz Milli İrade Parkında düzenlenen etkinlikte Prematüre bebeklere dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan MKÜ Çocuk Kliniği ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, Dünya Prematüre Günü'nün 2008 yılından itibaren tüm dünyada kutlandığını söyledi.

Ülkemizde yılda 150 bin Prematüre bebek doğduğunu belirten El, "2011 yılından itibaren de bu mucize bebeklerin toplamda yer aldığını farkındalığını, toplumun bilincinin bu yönde kazandırılması için ülkemizde etkinlikler düzenlenmektedir." dedi.

BEBEKLERİN YÜZDE 35'İ DOĞRUDAN PREMATÜRİTE İLİŞKİLİDİR

Düzenlenen etkinliklerdeki amacın Prematüre bebeklerin varlığından toplumu haberdar etmek ve Prematüre bebeklerin ailelerinin sorunlarına dikkat çekerek, hem ailelerin hem de toplumun bilinçlendirilmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem El, "Prematüre bebekler 37. Haftasını tamamlamadan doğan bebeklerdir ve Prematüre yeni doğan dönemindeki hastalık ve ölümlerin ne yazık ki önde gelen nedenidir. Dünyaya baktığımızda yeni doğan bebeklerin yüzde 35'i doğrudan Prematürite ile ilişkilidir. Bebekler en güvenli alan olan anne karnından ayrıldıkları günden itibaren yaşam mücadelesi vermektedirler. Ancak Prematüre bebekler bu mücadeleyi, hem gelişimini tamamlayamamış bedenleri ile hem de uzun bir süre anne yanında değil. Yoğun bakım ünitelerinde ve anne kucağına ulaşamadan yapmak zorunda kalıyorlar"

SEVGİ VE İNANCA MUHTAÇLAR

"İşte bu noktada Prematüre bebeklerin bu mücadeleyi kazanmak için alanında uzmanlaşmış bir sağlık ekibinin yanı sıra sevgi destek ve inanç ihtiyaçları söz konusudur. Aksi halde bu yaşam mücadelesini kazansalar bile ömür boyu devam edecek, kalıcı hasarlar meydana gelecektir. Prematüre bebekler olduğu kadar aileleri içinde zor bir dönem söz konusudur. Erken gelen mucize ile birlikte anneler hem fiziksel, hem de ruhsal hem de psikolojik olarak hazır olmamakta, bir yandan bebeğine hasretken bir yandan da yetersizlik duygusu ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki mucizeler imkansız değildir" diye konuştu.

DÜNYADA YILDA 2 MİLYON BEBEK ÖLÜYOR

Antakya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Dr. Ayşe Betül Altun Sovukluk'ta, her yıl dünyada 2 milyon bebeğin yaşamının ilk ayına gelmeden hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu bebeklerin yaklaşık 3'te biri ilk haftada hayatını kaybediyor. Bu ölüm nedenlerin yüzde 35'i Prematürite. Sağlık bakanlığımızın çabaları bu ölümleri azaltma yönünde. Kurumumuz bu ölümleri azaltmak için üzerine düşen görevleri yaparken, birde hamilelere düşen görevler var. Gebelik dönemini iyi bir şekilde geçirmeleri, iyi beslenmeleri, egzersiz yapmaları, uygun bir sağlık hizmeti almaları gerekiyor. Bilmedikleri konular ile ilgili de kurumuza gelerek bilgi alabilirler. Sağlık problemlerinde hastanelerimize başvurarak sağlık hizmeti alabilirler. Bütün bunlar yapıldığında Prematüre bebeklerin sayısı ancak bu şekilde azalır." diye konuştu.

Antakya Belediyesi Başkan Vekili Osman Forlar'ın yaptığı konuşmanın ardından 17 Kasım Dünya Prematüre günü dolayısı ile çocuklar pasta kesti. Etkinlikte çocuklar eğlenme fırsatı buldu.