Polikistik Over Sendromu kadın sağlığını tehdit ediyor

Toplumda her 10 kadından birinde hormonel bozukluk sebebiyle ortaya çıkan Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadınların sağlığını tehdit ediyor. Hastalığı fark etmeyen birçok kadın adet düzensizlikleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Yumurtalıklarda küçük kistlerin oluşması ile gelişen Polikistik Over Sendromu, adet düzensizliği, erkeksi kalın tüyler, kilo artışı, vücut ve yüz sivilcelenmeleri gibi şikayetlere yol açıyor. Ayrıca hastalıkla beraber meydana gelen dış görünüşteki bozukluklar kişide psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor.

Hastalık, uzun süre tedavi edilmez ise karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kısırlık, depresyon, uyku apnesi, hipertansiyon ve anksiyete bozuklukları gibi pek çok sorunlara da yol açabiliyor. Polikistik Over Sendromu hastalığının genellikle kadınlarda görüldüğünü belirten Uzman Diyetisyen Şeyma Arslan Aydın, "Polikistik Over Sendromu, genellikle kadınlarda görülen bir hastalık. Aslında çoğu kadın bu hastalığa sahip ama bunu bilmiyorlar. Kadınlar bu hastalığın farkında olmuyor. Toplumda bakıldığında 10 kadından birinde görülüyor. Hipofiz bezinden salgılanan LH ve FSH hormonları dediğimiz hormonlar var. Bunlar anormal şekilde salgılanıyor. Böylelikle yumurtlamada bir sıkıntı yaşanıyor ve düzensizlik oluşuyor. Yumurtalıklarda da küçük küçük çok fazla sayıda kistler oluşuyor. Çoğu kist zararlı kistler değil. Ama küçük küçük kistlerin oluşması düzensizliğe sebep olduğu için birtakım sıkıntılarda beraberinde getiriyor."

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Polikistik Over Sendromu hastalığın belirtilerinden bahseden Şeyma Arslan Aydın, "Bu hastalığın belirtileri, en önemlisi ve en yaygını adet düzensizliği. Kalın tüylenme dediğimiz mesela sakallanma dediğimiz erkeksi tüyler ortaya çıkabiliyor. Özellikle vücut sivilceleri, yüz sivilceleri artmaya başlıyor. Saç dökülmeleri görülüyor. İnsüline karşı direnç yani bu ileride diyabete de dönüşebiliyor. Genellikle de kilo almaya sebep oluyor. Kilo vermede de güçlük gibi görülebiliyor. Hastalıkla beraber dış görünüşte bozukluklar meydana geliyor. Bu hastalık uzun süre tedavi edilmez ise karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kısırlık, depresyon, uyku apnesi, hipertansiyon ve anksiyete bozuklukları gibi pek çok sorunlara da yol açabilir. Dış görünüşteki bozukluklarda kişide psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Hastalığın tanısı için kadın doğum uzmanına gidip, genel kan testlerine baktırmalıyız. Androjen hormonu dediğimiz hormonlar var. Bu hormon testine bakıyorlar. Bundan sonra gerek duyulursa ultrasona giriliyor. Ultrasonda da küçük küçük kistler görünüyor ve inceleniyor" dedi.

PKOS HASTALIĞINI TAŞIYAN KARBONHİDRATI AZALTMALI

PKOS hastalığını taşıyanların karbonhidratlı besin düzeyini aza indirerek beslenmesi gerektiğine değinen Aydın, "İnsülinle ilgili bir rahatsızlık olduğu için karbonhidrat düzeyini aza indirmemiz gerekiyor. Basit karbonhidrat dediğimiz hamur işleri, kızartmalar, fast foodlar, şekerli tatlılar, çikolata, gofret gibi market ürünler kısaca bu tarz karbonhidrat alımını azaltmamız gerekiyor. Kompleks karbonhidrat dediğimiz daha sağlıklı karbonhidratlardan yararlanabiliriz. Mesela tam tahıl ekmeklerden, çavdar ekmeği, bulgur gibi besinlerden tüketebiliriz. Lifli besin üretimi çok önemli. Günde 5 porsiyon kadar sebze meyve tüketilmeli. Protein çok önemli. Karbonhidratı aza indirirken vücudun enerjiye ihtiyacı var. Bunun içinde protein mutlaka her gün düzenli bir şekilde alınmalı. Et, tavuk, peynir, yoğurt gibi ürünler tüketilmeli. Ama bu hayvansal kaynakları alırken, yağ oranı çok fazla olmamalı. Şeker hastalığında yatkınlık arttığı için Polikistik Over Sendromu olan kişiler 4 saatten fazla aç kalmamalı. 2-3 saat aralıklarla beslenmeli. Kahvaltıyı saat 9'da yapıyorsa mutlaka 11 buçukta bir öğün daha yapabilir. Bu düzenle 2-3 saat aralıklarla beslenmeli. Metabolizma bu hastalıkta hızlı olması gerekiyor." belirtti.