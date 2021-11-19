Hava kirliliği Kovid-19 virüsünü taşıyor! Bin 401 Kovid hastanın yüzde 93’ü aşısız

Türk TORAKS Derneği Deneysel Araştırmalar Üyesi Nur Konyalılar hava kirliliği ile Kovid-19 arasındaki ilişkiye dair bugüne kadar yapılmış ilk önemli araştırmayı açıkladı. Bun araştırmaya göre kirli havayı taşıyan partikül maddeler içerisinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandı.

203 ÖRNEĞİN 20'SİNDE VİRÜSE RASTLANDI

Konyalılar araştırmayı şöyle anlattı: "Bugüne kadar yapılan çalışmalar Kovid-19 ile hava kirliliği arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Partikül Madde (PM) ise hava kirliliğinin en önemli bileşenlerinden biri olarak virüsler de dahil olmak üzere enfeksiyon ajanları için taşıyıcı görevi yapabiliyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Ana bilim Dalından araştırmacıların öncülüğünde 12 üniversitenin iş birliği ile virüsün partikül madde içinde taşınıp taşınmadığı incelendi. Türkiye genelinde 10 ilde, 13 farklı lokasyondan toplam 203 örnek analiz edildi. Buna göre örneklerin yüzde 9.8'inde yani 20 örnekte virüs RNA'sına rastlandı" dedi.

Konyalılar, pozitif örneklerin çoğunun hastane bahçelerinden toplandığına dikkat çekerek, "Bir kısmı da kentsel konumlardan elde edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları göstermiştir ki; kovid-19 özellikle enfeksiyonun yaygın olduğu yerlerde ortamdaki partiküller tarafından taşınabilir. Bununla birlikte, bunun virüs enfeksiyonunun yayılması üzerinde bir etkisi olup olmadığı henüz belirlenmemiştir. Çalışmamız atmosferdeki SARS-CoV-2 miktarıyla ilgili nicel sonuçlar bildiren ilk çalışma olma özelliğine sahiptir" dedi.

AŞISIZLARIN ORANI 50 YAŞ ALTINDA YÜZDE 72.4

Türk TORAKS Derneği tarafından desteklenen ve 18 farklı ilden 25 hastanenin verilerine dayanarak gerçekleştirilen çalışma da kongrede sunuldu. Çalışma aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Türk TORAKS Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, bin 401 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmayı ve sonuçlarını şöyle paylaştı: "1401 hastanın 529'u (yüzde 37.7) yoğun bakımlarda yatan hastalardan oluşuyordu. Bu hastaların 715'i ise erkek (yüzde 51) ve 686 (yüzde 49) hasta ise kadın hastalardı. Hastaların 669'u (yüzde 47.8) aşısızlardan oluşurken, toplamda 1304 hasta (yüzde 93) ise aşısız veya 2 doz Sinovac veya tek doz aşı olan hastalardan oluşuyordu. Toplam hastalar için de çift doz Sinovac aşılı oranı ise 461 (%32.9)."

Prof. Dr. Oğuz Uzun, araştırmaya alınan hastalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

- Yatan hastalar içinde "2 doz Sinovac + 1 doz BioNTech" olanların sayısı 11 (Yüzde 0.8)

- 3 doz Sinovac olanların sayısı 49 (Yüzde 3.5)

- Yoğun bakımda yatan hastaların 281'i (Yüzde 53.1) aşısız

- Yoğun bakımda yatan hastaların 497'si (Yüzde 94) aşısız veya 2 Sinovac veya yetersiz doz (tek doz) aşılı

- Çift doz Sinovac veya 3 doz aşı olanlar (3. doz Sinovac veya BioNTech) daha yaşlı ve daha fazla eşlik eden hastalıkları var

- Aşısızların oranı 50 yaş altında yüzde 72.4 olduğu görülürken, bu oran 65 yaş üstünde yüzde 32.9'du

- Kadın hastalar erkek hastalara göre daha yaşlı ve (61.1/58.4) ve daha fazla komorbid hastalığa (1.25/1.16) sahip olsalar da yoğun bakıma yatışları erkeklere göre daha azdı (230/686, yüzde 34 karşılık 299/715, yüzde 42)

- Eşlik eden hastalık sayısı ve yaş ile yoğun bakım yatış arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edildi

İLK NEDEN İHMAL

Araştırma, yatan hastaların aşı olmama nedenlerini de ortaya çıkardı. İşte nedenleri: İhmal: 270 (Yüzde 48), Aşı karşıtlığı: 203 (Yüzde 36) Aşı duraksaması: 93 (Yüzde 16)