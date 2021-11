Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geldi

Etkinliğin 19 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen ikinci günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı André Lys'in konuşmaları ile devam eden oturumun ilk bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ve plaket töreni ile tamamlandı.



43 İLDE 520 MİLYON AVRO BÜTÇELİK 46 PROJE



Açılış konuşmalarını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dışişleri Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, "Milli geliri Türkiye ortalamasının altında kalan 43 ilde 520 milyon Avro bütçelik 46 projeyi yürüttüklerini söyledi. Programda yaptığı konuşmada küresel rekabet şartlarının hızla değiştiği zorlu dönemlerden geçildiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için de planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Elbette bu politikaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi ancak güçlü finansman mekanizmalarının varlığı ile mümkün. Biz de bu mekanizmaların sürekli çeşitlenmesine, daha fazla KOBİ'nin, daha fazla girişimcinin desteklerden faydalanmasına özel önem veriyoruz" dedi.



88 PROJEYE 780 MİLYON AVRO DESTEK



Bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Avro destek sağladıklarını belirten Varank, "Bu projeler, oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuat ve standartlarıyla uyumunda da önemli işlevler gördü. Bildiğiniz üzere, IPA'da deneyim kazanmak demek, ileride daha fazla yapısal fonlardan yararlanmak demek. Bu yüzden, sadece alınan desteği değil kazandığımız proje ve program yönetim tecrübesini de önemsiyoruz. Tabii zaman zaman IPA uygulamalarına yönelik eleştirilerle de muhatap oluyoruz. Her ne kadar IPA sistemini 15 yıldır uygulasak da uzun prosedürler ve satın alma kuralları gereği projelerimiz her zaman istediğimiz hızda ilerleyemeyebiliyor" şeklinde konuştu.



YENİ PROGRAMLAR İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI



Bakanlık olarak, önümüzdeki dönemde, Ufuk Avrupa'ya ek olarak, Dijital Avrupa, Yatırım Avrupa gibi programlar için de müzakere süreçlerine başladıklarını söyleyen Varank, "Bunları da düşündüğümüzde, IPA projelerinin bir bürokratik sarmal içinde kaybolup gitmesini istemiyoruz. Rekabetçi Sektörler Programını, Birlik programları ve kendi ulusal desteklerimiz ile ne kadar eş güdüm içinde yürütebilirsek o kadar verimli neticeler alırız. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. AB tarafından da bu manada iş birliklerini artıracak adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇEŞİTLİ ALANLARDA PROJELER YER ALIYOR



IPA programının birinci döneminde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Varank, "İkinci dönemde ise yaklaşık 260 Milyon Avro bütçeli 42 projeyi destekledik. Bunların arasında aşı ve ilaç geliştirmeden, otonom araçlara, dijital oyun sektöründen biyo-yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne kadar çok çeşitli alanlardaki projeler yer alıyor" dedi.



SIFIR ATIK TESİSİ ARALIK AYINDA AÇILACAK



Gerçekleştirilen projelerden bazılarına da değinen Varank, şunları söyledi: "Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz "Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri" projesi, 2020 yılında başlayan 5,5 Milyon Avro bütçeli bu projeyle su yosunlarından ihracat potansiyeli yüksek biyo-bazlı ürünler üretilecek. Sıfır atık hedefi ile kurulan bu tesis Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacak. Geliştirilecek biyoyakıtlar, petrol ve petrol ürünlerine olan bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacak. İnşallah aralık ayında tesisimizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."



OYUN SEKTÖRÜNE DE DESTEKLER SUNULUYOR



Tabi, Bakanlık olarak hızla büyüyen yeni nesil sektörlerin de farkındayız ve bu alanlara da ciddi destekler sunduklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Hızla gelişen Yaratıcı endüstriler bu alanlardan bir tanesi. Malumunuz, başarıları ile gurur duyduğumuz 5 Türk UNİCORN'un 2'si oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 5 milyon avro bütçeyle film, animasyon ve oyun yapımcılarının kullanabileceği ileri düzey merkezin kurulmasını destekliyoruz. Bu projeye hem makine-ekipman hem de eğitim, danışmanlık ve tanıtım desteği sağlıyoruz. Proje tamamlandığında yaratıcı endüstriler sektöründe altyapı anlamında önemli bir boşluk dolmuş dolduracak."