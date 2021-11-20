KOAH hastalarının üçte ikisi erken tanı alamıyor!

KOAH Hastaları Derneği yaptığı açıklamada, KOAH sıklığının 40 yaş üstü popülasyonda gelişmiş ülkelerde ortalama olarak yüzde 7, gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde ise yüzde 10-15 oranlarında olduğunu belirtti. Hastaların yaklaşık üçte ikisinin erken tanı almadığı için gerçek prevalans değerlerinin bilinmediğine dikkat çeken KOAH Hastaları Derneği, KOAH'ın kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olduğuna ve tedavi giderleri ve iş kaybıyla ülkelerin sağlık harcamaları içinde büyük bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkat çekti.

KÜRESEL HALK SAĞLIĞI SORUNU

KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile kendisini gösteren KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı isminin kısaltılmasıdır. KOAH dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel bir halk sağlığı sorunudur. KOAH prevalansı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar gösterir. En sık tütün ve tütün ürünleri kullanımı olmak üzere, ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla yakılan odun, çalı, kömür ve tezek gibi organik maddelerin dumanı ile iş yerlerinde zararlı gazların ve tozların solunması KOAH nedenleridir. Erken dönemde tanı alan hastaların risk faktörlerinden uzaklaşması ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir. KOAH erken tanısı için basit bir test olan soluk testi, diğer adıyla spirometri yaptırılması yeterli olmaktadır."