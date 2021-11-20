Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu romatizmal kalp hastalığı sebebi olabilir

Romatizmal kalp hastalığı diğer adıyla kalp romatizması, beta mikrobuyla ortaya çıkar ve romatizmal hastalıkların en tehlikesi olarak kabul edilir. Günümüzde romatizmal kalp hastalığı özellikle bebekler başta olmak üzere yetişkinleri de etkiliyor. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, romatizmal kalp hastalığını anlatıyor…

KALP ROMATİZMASI NEDİR?

Genellikle kalp romatizması olarak bildiğiniz romatizmal kalp hastalığı, kalp kapakçığında oluşan iltihaplanmadır. Romatizmal ateş sonucunda meydana gelen bu hastalık kadın, erkek her cinsiyet ve yaş gurubunda görülebilirken, bebeklerde de sıklıkla gözlemlenen bir hastalıktır.

ÜST SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARINA DİKKAT!

Üst solunum yolları rahatsızlıkları sonrasında meydana gelen iltihaplanma ile beraber gözlemlenir. Özellikle de tedavisi yapılmayan üst solunum yolu hastalıkları 2-3 hafta sonra romatizmal ateşe dönüşerek kalbe kadar ulaşır. Böylelikle de kalp romatizmasını beraberinde getirir.

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Romatizmal kalp hastalığının birçok anlaşılır belirtisi vardır. Belirtileri dikkate alıp en erken zamanda doktora başvurmak çok önemlidir.

Nefes almada zorlanma,

Kalp ritminde düzensizlik,

Kalp çarpıntısı,

Göğüs ağrısı,

Düşük veya yüksek kan basıncı,

Sürekli yorgunluk hissi,

Sürekli üşüme hissi,

Baş dönmesi,

Mide bulantısı,

Eklem ağrıları,

Bölgesel morarma,

Soğuk algınlığı en sık görülen belirtileridir.

ÇOCUK VE BEBEKLER DE RİSK ALTINDA

Kalp romatizması her yaş gurubunda ve cinsiyette de görülse en çok çocuklarda ve bebeklerde gözlemleniyor. Özellikle çocukluk çağında karşımıza çıkan boğaz enfeksiyonlarında erken teşhis oldukça önem taşıyor. Sıklıkla tekrar eden boğaz enfeksiyonlarında tedavi için geç kalınırsa, romatizmal ateş kalbe ulaşabilir. Üstelik bu yaşlarda kalpte bir rahatsızlık gözlemlenmese bile ilerleyen yaşlarda kalp romatizması belirtileri kendisini gösterebilir. Bu hususta ciddiye alınması gereken en önemli nokta ise erken teşhis için çocuklarda ve bebeklerde kalp rahatsızlığının durumuna göre 6 ayda bir doktor kontrolüne gidilmesidir.

ERKEN TEŞHİS OLDUKÇA ÖNEMLİ

Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp romatizmasında da erken teşhis oldukça önemlidir. Kalp romatizmasında teşhis sürecinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerde genellikle kan sayımı, EKG, ekokardiyografi ve boğaz kültürü işlemleri uygulanmaktadır.

KALP ROMATİZMASINDA TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Uygulanan tedavilerin en önemli amacı tekrar oluşabilecek enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaktır. Bu sayede kalp ve vücut dinlendirmesi sağlanır. Enfeksiyona neden olan mikrobik sebepleri önlemek için antibiyotik tedavisi uygulanır. Genellikle aspirin, kortizon gibi ilaçlar tercih edilir. Hastalığın sürecine göre penisilin kullanılması gerekiyorsa mutlaka öncesinde hastaya bir test uygulaması yapılmalı, sonuçlar sorun teşkil etmiyorsa bu ilaç kullanılmalıdır. Daha ilerlemiş vakalarda ise cerrahi yöntemlere başvurulabilir.