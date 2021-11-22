Fenerbahçeli, engelli taraftar Umut’a polisten canlı maç jesti

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve doğuştan engelli olan koyu Fenerbahçe taraftarı 15 yaşındaki Umut Can, gönül verdiği Fenerbahçe spor kulübünün Voleybol takımını izlemek istemesi üzerine devreye giren Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri engelli taraftarı spor salonuna getirerek sporcuları yakından, maçı da canlı izleme imkanı sağladılar. Fenerbahçeli Voleybolcularda Genç taraftara formalarını hediye ettiler.

Daha önce tekerlekli sandalye talebi yine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile bir yardımsever tarafından karşılanan Umut Can, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol takımının, aynı ligde mücadele eden Yeni Kızıltepe Spor voleybol takımı ile karşılaşmak için ilçeye geleceğini duyması üzerine engelli gencin maçı izleme talebi ailesi tarafından Kızıltepe Emniyetine iletildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Koyu Fenerbahçeli Umut Can'ın talebini yerine getirmek amacıyla kendisini Kızıltepe Atatürk spor salonuna getirerek Kızıltepe-Fenerbahçe voleybol takımları arasında oynanan maçı izlemesini sağladılar. Maçı büyük bir heyecan ile izleyen Umut Can'a taraftarı olduğu Fenerbahçeli sporcular formalarını hediye ettiler. Kızıltepe'de oynanan AXA Sigorta Efeler Liginin 9. haftasında Yeni Kızıltepe Spor, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta takımına 3-1 yenildi.